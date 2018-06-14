Четверг, 14 Июня 2018 16:48

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) выступили с заявлением по итогам визита в Армению.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ОБСЕ, сопредседатели в рамках визита в Ереван с 12-14 июня провели встречи с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном, премьер- министром Николом Пашиняном, министром обороны Давидом Тонояном и президентом Арменом Саркисяном. Согласно сообщению, во встречах участвовал и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Согласно сообщению организации, сопредседатели и официальные лица Армении рассмотрели ход переговоров и обсудили дальнейшие шаги по продвижению процесса, в том числе посредством организации в ближайшее время встречи на уровне министров иностранных дел. "Они также обменялись мнениями о текущей ситуации на армяно- азербайджанской госгранице и карабахско-азербайджанской линии соприкосновения, подчеркнув важность сохранения конструктивной атмосферы. Сопредседатели вновь заявили о своей решимости содействовать сторонам в нахождении путей мирного решения конфликта на основе основополагающих принципов Хельсинкского заключительного акта, включая неприменение силы или угрозы силой, территориальную целостность государств и право народов на самоопределение. Армянские официальные лица заявили о своей поддержке деятельности МГ ОБСЕ, офису Каспршика, и выразили готовность продолжить продуктивную работу под эгидой сопредседателей", - говорится в распространенном офисом ОБСЕ заявлении посредников.