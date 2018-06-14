Четверг, 14 Июня 2018 16:34

АрмИнфо. На свободу вышел очередной член группы <Сасна Црер> Артур Согомонян.

В качестве меры пресечения в отношении Мелконяна была применена подписка о невыезде. Сегодня на свободу вышел также другой член группы Артур Мелконян.

Отметим, что за последние дни пересматриваются вердикты не только в отношении группы <Сасна Црер>, но и участников других громких дел с политическим подтекстом. Напомним, что 17 июля 2016 года группа "Сасна црер" захватила полк Патрульно- постовой службы Полиции Армении в административном районе Эребуни в Ереване, требуя освобождения координатора гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Группа сложила оружие и сдалась властям 31 июля. Все это время в столице проводились акции протеста в поддержку членов группы. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения.