Четверг, 14 Июня 2018 15:10

АрмИнфо. Ключевая цель ЕС помочь своим партнерам быть готовыми к возможным волнениям и непредсказуемым процессам. Об этом 14 июня в Ереване на конференции "Будущее Восточного партнерства в период волнений" заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.

"Данная конференция проводится в правильное время. Но, мне хотелось бы коснуться темы данной конференции - Будущее Восточного партнерства в период волнений. Полагаю, что мы должны привыкнуть к тому, что волнения являются частью нашей повседневной жизни, наших времен. Мы, люди стремимся к предсказуемости, хотим иметь стабильные учреждения и структуры, и хотим знать каким будет будущее. Но в последнее время в регионе и в Армении происходят бурные процессы. Волнения иногда приводят к негативным последствиям, а иногда они могут привести и к позитивным процессам", - сказал европейский дипломат. При этом он добавил, что так часто ссылается на термин волнение, дабы продемонстрировать, почему ЕС ставит такой серьезный акцент на слово, присутствующее в документах ВП - это слово "гибкость". По его словам, это ключевое слово для ЕС в вопросах взаимодействия со странами ВП.

По словам Свитальского, ЕС желает помочь своим партнерам иметь гибкие экономики, государства, общества. "Это очень важно с точки

зрения понимания политики ЕС. Мы знаем, что не можем дать готовый рецепт или решение для наших соседей, поэтому нам необходимы гибкие и прочные структуры, которые включают в себя госучреждения, гражданское общество. Каждый возможный элемент, который позволит подготовить наше общество к непредсказуемый процессам. Я могу только надеяться, что эти процессы скорее будут положительными, чем отрицательными, но мы должны быть готовы", - сказал посол, и еще раз подчеркнул, что ключевая цель ЕС помочь своим партнерам быть готовыми к возможным волнениям и непредсказуемый процессам.

В тоже время европейский дипломат отметил, что политика ВП ЕС один из успешных примеров политики вовлеченности в регионе, однако, это не есть часть политики экспансии - это необходимость для Евросоюза, чтобы эти страны были более вовлеченными. По его словам, статистические показатели последних десяти лет свидетельствуют о росте вовлеченности ЕС по всем направления. "Мы должны рассматривать Восточное партнерство в качестве машины, позволяющей ЕС иметь более прозрачную и прагматичную вовлеченность. Есть разные теории заговора касательно целей ВС. Но если, если посмотреть на цель ВП, то эти теории заговора получают отрицательный окрас и рассыпаются. ВП не является экспансионной целью ЕС в отношении своих соседей - это всего лишь необходимость для противостояния вызовам, возникающим в рамках соседства и сказывающимся на Европейский союз", - сказал посол.

Вместе с тем он отметил, что еще одним вызовом, который становится все более очевидным является рост противоречий между ожиданиями и амбициями в отношении ЕС с точки зрения региональных партнеров.

В тоже время он подчеркнул, что после Рижского саммита ЕС есть четкое разделение "3+2", и регион становится все более разнообразным с точки зрения стремлений по отношению к Евросоюзу, и это то, что повлияет на эффективность ВП. По словам Свитальского, еще до Брюссельского саммита ВП ставился вопрос того, как сопоставить полезность Восточного партнерства с различными уровнями амбициями, и разными повестками некоторых стран-членов Евросоюза. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что повестка двустороннего взаимодействия всегда будет приоритетной. "ВП призвано дополнить двустороннюю повестку взаимодействия. Это сложный вызов, так как для некоторых членов ВП двусторонняя повестка является практически всем. Для ЕС фактор регионального сотрудничества, использование разных факторов дабы Грузия, Армения более сблизились, дабы Беларусь и Украина более тесно сотрудничали, также важно. Мы хотим помочь этим странам сотрудничать друг с другом более чем когда-либо. Брюссельский саммит ВП открыл новую главу во взаимодействии, которую мы называем главой практических действий и прагматизма. И цели 2020 являются частью этой главы. Я уверен, что 20 целей должны стать стартовой точкой в повестке двустороннего сотрудничества наших стран", - сказал посол.

При этом он выразил убеждение в том, что некоторые элементы этих целей могут иметь важное значение и для Армении. Свитальский призвал армянских коллег смотреть на эти 20 целей как на полезный фактор для двусторонней повестки.