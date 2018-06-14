Четверг, 14 Июня 2018 13:56

АрмИнфо.Армения не вошла в пятерку дружественных для России стран . Об этом говорится в отчете опубликованном <Левада-центром>.

Согласно исследованию, в пятерке дружественных для России стран лидирует Белоруссия с 49%, далее идут Китай (40 % респондентов), Казахстан (32 %), Сирия (21%) и Индия (19%). И лишь 11 % участников опроса наиболее дружественным для РФ государством назвали Армению и столько же Кубу и Узбекистан.

Пятерку недружественных стран возглавило США с 78%, затем следовали Украина 49%, Великобритания 38%, Латвия 26%, Польша 24%. В другую пятерку недружественных стран вошли Литва, Германия, Эстония, Грузия и Франция.

Опрос прошел с 24 по 30 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.