Четверг, 14 Июня 2018 13:52

АрмИнфо.Армения ожидает, что в скором времени стартует глубокий и содержательный диалог с Евросоюзом по второму раунду переговоров по либерализации визового режима. Об этом 14 июня в Ереване на конференции "Будущее Восточного партнерства в период волнений" заявила депутат парламента Армении от фракции "Царукян" Наира Зограбян.

Она констатировала, что Армения еще в 2013-14 годах ратифицировала соглашение о реадмиссии, однако до сих пор второй раунд переговоров еще не начат. "И мы ожидаем, что второй раунд вскоре начнется, так как это имеет важное значение для нас, в том числе и сточки зрения углубления нашего двустороннего взаимодействия и стимулирования контактов между людьми потому, что те уничижения, через которые зачастую проходят наши граждане при оформлении документов для получения виз в страны ЕС, неприемлемы и не соответствуют духу наших отношений", - заключила Зограбян.

Отметим, что 17 декабря 2012 года было подписано соглашение об упрощении визового режима между Арменией и ЕС, вступившее в силу с 1 января 2014 года. Соглашение ускорило процедуру выдачи виз в консульствах стран Евросоюза, находящихся в Ереване. Теперь решение о предоставлении визы принимается в течение десяти дней, а в экстренных случаях - в течение двух и менее дней. Кроме того, соглашение предусматривает и сокращение списка необходимых для получения визы документов. Цена визы после подписания соглашения сократилась до тридцати пяти евро против шестидесяти евро, которые отдавали туристы до ратификации соглашения. Ещё одним существенным плюсом упрощённого визового режима является бесплатная виза, предоставляемая детям до двенадцати лет, а также инвалидам и сопровождающим их лицам. Данный документ предполагает введение упрощенного порядка получения виз для въезда в страны Шенгенской зоны для членов официальных делегаций, журналистов, бизнесменов, учёных, спортсменов, школьников и студентов, близких родственников граждан Евросоюза, а также для людей, который отправляются в страны Евросоюза для лечения. Участники различных международных конференций, программ обмена и прочих общественных мероприятий международного характера тоже смогут получать визы по упрощённому режиму. В целом, список различных категорий населения, которые получат возможность посещать Евросоюз по упрощённой схеме достаточно обширен. Облегчён и процесс предоставления мультивиз, который ранее был излишне сложным и длительным. А граждане Армении с дипломатическими паспортами и вовсе освобождаются от необходимости получения визы. Упрощение схемы выдачи виз коснулось и сроков пребывания граждан Армении на территории стран Евросоюза. Теперь это срок составляет девяносто дней на протяжении каждого периода в сто восемьдесят дней. Вместе с тем, также было подписано соглашение о реадмисии.

После этого, власти Армении неоднократно подчеркивали необходимость старта диалога вокруг второго этапа процесса либерализации, однако он по тем или иным причина постоянно откладывается.