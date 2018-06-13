Среда, 13 Июня 2018 17:48

АрмИнфо. Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, а также ряд бывших и действующих высокопоставленных должностных лиц Минобороны Армении были вызваны на допрос в следственное управление Комитета государственных доходов Армении.

Как сообщает пресс-служба КГД, они были вызваны в следственное управление в рамках следственных мероприятий, проводимых по

уголовному делу о злоупотреблениях в области закупок и армейского строительства в Министерстве обороны Армении в период с 2014-2017 годов. В ведомстве сообщают, что в ходе следственных мероприятий было получено достаточно доказательств, при сопоставлении которых бывшему начальнику производственно-технического отдела управления капитального строительства и жилищного обеспечения войск Григору Барсегяну предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве в особо крупных размерах, получении взятки в особо крупном размере, подделке документов, а начальнику того же управления Ашоту Григоряну предъявлено обвинение в попытке мошенничества в особо крупном размере, злоупотреблении служебными полномочиями, подделке документов.

"Было принято решение о временном прекращении полномочий Ашота Григоряна. В рамках следственных мероприятий был проведен обыск в кабинетах высокопоставленных должностных лиц МО РА, были допрошены десятки лиц. Следствие продолжается", - отмечается в сообщении ведомства.