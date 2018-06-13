Среда, 13 Июня 2018 14:48

АрмИнфо. Мы пытаемся вести правильную кадровую политику, но нам не всегда это удается. Об этом 12 июня отвечая на вопросы журналистов и интернет пользователей заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что знает о разочаровании, которое вызвали некоторые назначения. <Конечно, я не могу сказать, что все назначения идеальны. Каждый человек имеет определенную историю и пройденный путь. Я предлагаю судить о назначениях по их результатам. Сейчас я могу сказать, что были назначения, которые вызвали громкие обсуждения, но жизнь показала, что эти назначения были оправданы и люди хорошо выполняют свою работу>, - отметил Пашинян.

Он также подчеркнул, что новые назначения не привели к каким-то катастрофическим проблемам. Если подобное произойдет, поверьте, данное должностное лицо понесет ответственность>, - заявил премьер.

Пашинян также коснулся деятельности блока <Елк>. Премьер отметил, что на данный момент <Елк> занимается обсуждением своих дальнейших планов, и Пашинян надеется, что представители блока придут к общему знаменателю. <Мы должны понять совпадают ли точки зрения трех партий, входящих в состав блока "Елк", относительного будущего или же есть разногласия, и если они есть, то преодолимы ли они", - заключил Пашинян.