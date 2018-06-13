Среда, 13 Июня 2018 13:25

АрмИнфо.Парламент Армении на заседании 13-го июня путем тайного голосования провалил кандидатуру судьи Палаты по уголовным делам Кассационного суда Елизаветы Даниелян, выдвинутую Общим собранием судей на должность члена Конституционного суда РА.

С учетом конституционных изменений, за кандидатуру члена КС должны были проголосовать 3/5 депутатского корпуса или минимум 63 парламентария, в то время, как за кандидатуру Елизаветы Даниелян проголосовали всего 36 депутатов. Еще до начала голосования о своей отрицательной позиции к кандидатуре Е.Даниелян заявила фракция блока "Елк" и фракция "Царукян". Таким образом, Елизавета Даниелян не смогла стать членом Конституционного суда Армении.

4 мая текущего года НС РА отказало другому кандидату - Эмилю Бабаяну, который также не смог набрать необходимого количества голосов.