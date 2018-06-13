Среда, 13 Июня 2018 13:22

АрмИнфо.. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 13 июня принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Эндрю Шофера (США) и Стефана Висконти (Франция), а также Личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршикя.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, премьер отметил важность роли сопредседателей в переговорном процессе по мирному урегулированию карабахской проблемы и выразил уверенность, что будет сформировано эффективное сотрудничество.

Премьер Никол Пашинян подтвердил готовность Армении к продолжению с сопредседателями МГ ОБСЕ усилий по урегулированию конфликта мирным путем, посредством переговоров. Сопредседатели, в свою очередь, поздравили Никола Пашиняна с избранием премьер- министром Армении, заверив, что приложат все возможные усилия для достижения мирного урегулирования карабахской проблемы.

Стороны отметили необходимость приверженности сторон обязательствам по мирному урегулированию карабахского конфликта, а также выполнению достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве договоренностей.

Сопредседатели МГ ОБСЕ сообщили премьеру Армении о своих предстоящих рабочих планах.

Собеседники обсудили предстоящие шаги по формированию соответствующей атмосферы для продвижения переговорного процесса, коснулись ситуации в зоне карабахского конфликта.