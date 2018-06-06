Среда, 6 Июня 2018 19:13

АрмИнфо. Сегодня 6 июня во дворе церквей Сурб Катогике и Святой Анны в Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Католикоса Всех Армян Гарегина Второго.

Пресс-секретарь Первопрестольного Эчмиадзина Ваграм Меликян на свой странице в соцсети Facebook передал заявление Католикоса: "Католикос Всех армян пригласил участников сегодняшней акции протеста 7-го июня посетить Первопрестольный Эчмиадзин и встретиться с ним. В ходе встречи участники акции протеста смогут представить Католикосу беспокоящие их вопросы".