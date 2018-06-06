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АрмИнфо. Экс-госминистр Арцаха Араик Арутюнян сегодня на пресс-конференции попытался объяснить причины своей отставки.
По словам экс-госминистра, со дня своего назначения на посту главы кабмина Арцаха с 2007 года в республике начались серьезные экономические реформы, которые в течение 10 лет обеспечили ей стабильный двузначный рост. "Могу однозначно сказать, что мы преуспели в реализации экономических реформ и обеспечили республике такие показатели роста, которые могут считаться оптимальными не только в региональном, но и мировом масштабе",- заверил Арутюнян, подчеркнув, что экономические реформы в настоящее время поставлены на стабильные рельсы, и в случае их продолжения они обеспечат последовательное развитие страны вплоть до 2021 года, вне зависимости от личности преемника госминистра.
Что касается политических и демократических реформ, то, по определению Арутюняна, и в этом направлении была проделана достаточная работа, однако народ требовал большего. "И моя отставка обусловлена именно стремлением способствовать активизации этих реформ. В качестве госминистра я был ограничен в своих полномочиях, моей прерогативой был экономический блок, с чем я успешно справился. Однако на посту госминистра я не мог принять активного участия в политических и демократических процессах. Теперь же в качестве лидера самой большой парламентской силы - партии "Свободная Родина" я приму активное участие в политических процессах, внесу свою лепту в развитие демократии в стране, при этом я и моя партия продолжим оказывать содействие президенту Бако Саакяну. Конечно, если он отклонится от взятого курса, мы будем его критиковать, но пока таких предпосылок нет",- отметил Арутюнян, подчеркнув, что и после отставки продолжит оставаться в большой политике и не намерен уезжать из Арцаха.
Он также сообщил, что возглавляемая им партия будет активно принимать участие в политических процессах в Арцахе, в том числе и в выборах. Что касается своих президентских амбиций в 2020-ом году, Арутюнян заметил, что в такой стране, как Арцах нельзя делать долгосрочных прогнозов, поскольку ситуация на границе может измениться за одну секунду и свести на ноль все прогнозы и планы.
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|Источник: Новым госминистром Арцаха станет действующий министр финансов республики
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|Вице-премьер: правительственная делегация посетит Амулсар
|Самвел Алексанян стал 6 депутатом, покинувшим фракцию Республиканской партии
|Армения участвует в учениях по вопросам ядерного и радиационного контроля "Щит льва" в Грузии
|Источник: Вслед за госминистром Арцаха в отставку подал и начальник Полиции Камо Агаджанян
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|Группа "Сасна Црер" закрывает страницу вооруженного восстания и готова содействовать новому правительству
|Фракцию Республиканской партии покинул пятый депутат - владелец сети супермаркетов SAS Артак Саркисян
|Госминистр Арцаха Араик Арутюнян представил президенту страны заявление об уходе
|Министр образования: Никто не будет уволен с работы в связи с партийной принадлежностью
|Министр культуры Армении: СНБ не осуществляет проверки в Министерстве культуры
|Атом Джанджугазян: Никаких злоупотреблений в ОТА не было
|Армения и Германия ищут пути углубления сотрудничества
|Делегация, возглавляемая министром чрезвычайных ситуаций Армении Грачья Ростомяном, вылетела в Москву
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|Благотворительный Фонд <Степан Гишян> подвел итоги конкурса грантов
|Чемпионат мира погостит в Армении: Мировые звезды латиноамериканского и европейского футбола сразятся в Игре Легенд
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 6-го июня
|Генштаб Армении: И впредь будет оказываться практическое содействие по вопросу усовершенствования боевого потенциала Армии обороны Арцаха
|Глава госслужбы социального обеспечения Армении Ованнес Саакян подал в отставку
|Прокурор прекратил полномочия мэра и вице-мэра Масиса
|Министр: Импорт лекарственных препаратов в Армению будет либерализован
|Минздрав Армении начало переговоры с американским предпринимателем по продолжению строительства Центра превосходства в сфере онкологии
|Армения получит из Китая 200 новых машин "Скорой помощи"
|В 2019 году первоочередной задачей Минздрава станут вопросы первичной медицинской помощи и борьбы с онкозаболеваниями
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|Министр: Поляризация общества на богатых и бедных недопустима
|Министр: В Армении уменьшилось количество жалоб на получение инвалидных колясок и слуховых аппаратов
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