Среда, 6 Июня 2018 17:48

АрмИнфо. Экс-госминистр Арцаха Араик Арутюнян сегодня на пресс-конференции попытался объяснить причины своей отставки.

По словам экс-госминистра, со дня своего назначения на посту главы кабмина Арцаха с 2007 года в республике начались серьезные экономические реформы, которые в течение 10 лет обеспечили ей стабильный двузначный рост. "Могу однозначно сказать, что мы преуспели в реализации экономических реформ и обеспечили республике такие показатели роста, которые могут считаться оптимальными не только в региональном, но и мировом масштабе",- заверил Арутюнян, подчеркнув, что экономические реформы в настоящее время поставлены на стабильные рельсы, и в случае их продолжения они обеспечат последовательное развитие страны вплоть до 2021 года, вне зависимости от личности преемника госминистра.

Что касается политических и демократических реформ, то, по определению Арутюняна, и в этом направлении была проделана достаточная работа, однако народ требовал большего. "И моя отставка обусловлена именно стремлением способствовать активизации этих реформ. В качестве госминистра я был ограничен в своих полномочиях, моей прерогативой был экономический блок, с чем я успешно справился. Однако на посту госминистра я не мог принять активного участия в политических и демократических процессах. Теперь же в качестве лидера самой большой парламентской силы - партии "Свободная Родина" я приму активное участие в политических процессах, внесу свою лепту в развитие демократии в стране, при этом я и моя партия продолжим оказывать содействие президенту Бако Саакяну. Конечно, если он отклонится от взятого курса, мы будем его критиковать, но пока таких предпосылок нет",- отметил Арутюнян, подчеркнув, что и после отставки продолжит оставаться в большой политике и не намерен уезжать из Арцаха.

Он также сообщил, что возглавляемая им партия будет активно принимать участие в политических процессах в Арцахе, в том числе и в выборах. Что касается своих президентских амбиций в 2020-ом году, Арутюнян заметил, что в такой стране, как Арцах нельзя делать долгосрочных прогнозов, поскольку ситуация на границе может измениться за одну секунду и свести на ноль все прогнозы и планы.