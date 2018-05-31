Четверг, 31 Мая 2018 15:43

АрмИнфо. Информация о проведении внутреннего аудита в Комитете государственных доходов (КГД) Армении не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГД.

"В СМИ опубликована информация о том, что новоназначенный председатель КГД Давид Ананян проводит внутренний аудит системы. Комитет по госдоходам сообщает, что муссируемые слухи не соответствуют действительности", - говорится в сообщении ведомства.