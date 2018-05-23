Среда, 23 Мая 2018 12:15

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении займется изучением соответствия деклараций фактическим доходам должностных лиц. Об этом 23 мая с трибуны парламента заявил генеральный прокурор Армении Артур Давтян, отвечая на вопрос депутата от фракции "Блок Царукян" Наиры Зограбян.

Депутат подчеркнула, что доходам ряду прежних должностных лиц могли бы позавидовать арабские шейхи. В этом плане, считает депутат, выявленные 163 случаев коррупции, из которых 43 касаются должностных лиц, выглядят смехотворными.

По словам генпрокурора, вопросами борьбы с коррупцией начнет заниматься новый орган - Антикоррупционный центр, и при наличии состава преступления, прокуратура будет возбуждать уголовные дела.

Артур Давтян в очередной раз озвучил ранее высказанное им заявление об отсутствии в стране политических заключенных. По его словам, любое деяние необходимо рассматривать в правовой плоскости. Для этого имеются и суды, и правоохранительные органы. Отметим, что согласно отчету, в течение 2017 года было зафиксировано 1663 случая взяточничества, выдачи взятки, а также посредничества для выдачи взятки. Данные показатели, превышают показатели 2016 года на 92 случая. В 2017 году по обвинению во взяточничестве по делу проходили 43 чиновника, а в 2016 году их число составило 26. В 2017 году по 1005 делам, связанным с коррупцией уголовному преследованию подверглись 599 человек. По словам генерального прокурора, состав лиц, подвергшихся уголовному преследованию, изменился. По его словам в 2017 году, 101 чиновник из Специальной следственной службы и из СНБ. В числе этих людей было 45 сотрудников полиции, 4 начальника отделов, начальник отдела паспортов, начальника отдела криминальной разведки и т.д. Также уголовному преследованию подверглись сотрудники Службы принудительного исполнения, Следственного комитета, и один начальник таможни. В числе людей проходящих в суде по данному обвинению были также председатель суда общей юрисдикции, двое судей, один прокурор, и 3 следователей из СК. "Аресты в этой области говорят о том, что мы на верном пути. Я могу сказать, что улучшилось как качество работы разведывательной службы, так и уровень контроля, без которого мы не можем достичь желаемых результатов",- заявил Давтян, подчеркнув, что в будущем эти результаты будут более ощутимыми. В то же время, количество преступлений, зарегистрированных в Армении в 2017 году, увеличилось по сравнению с 2016-м на 8,1%. Однако этот показатель говорит не столько о росте преступности, сколько о более последовательной работе правоохранительных органов. "На 16,7% снизилось количество тяжких преступлений, на 11,4% - особо тяжких, на 25,8% - убийств", - сказал Артур Давтян.