Понедельник, 21 Мая 2018 14:09

АрмИнфо. В Беларуси открыли памятник легендарному маршалу, дважды Герою Советского Союза Ивану Баграмяну.

Памятник легендарному полководцу открыт в Городке Витебской области Беларуси. Имя Баграмяна носит одна из центральных улиц Городка. В ее начале в сквере и расположился памятник-бюст герою. На открытие мемориала приехали внуки маршала.

Это первый памятник маршалу Баграмяну в Беларуси. Работа над бюстом велась на протяжении двух лет. Скульптором стал Спартак Арутюнян, главный архитектор проекта - Армен Сардаров.

Открытие памятника Баграмяну в Городке не случайно. В ноябре 1943 он был назначен командующим 1-го Прибалтийского фронта. Первая задача была для него убрать так называемый Городокский выступ. Уже в первых числах декабря 1943-го была проведена военная операция, благодаря которой освободили более тысячи населенных пунктов.