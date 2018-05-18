Пятница, 18 Мая 2018 14:37

АрмИнфо. Глава Международной организации по миграции Вильям Лейси Стивинг поздравил Никола Пашинян в связи с вступлением в должность премьер- министра. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Согласно источнику, в поздравлении, в частности, говорится: "Международная организация по миграции заинтересована в углублении сотрудничества с Арменией и совместной реализации реформ с Государственной миграционной службы РА. Международная организация по миграции поддерживает Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с Европейским союзом, а также начало переговоров по либерализации виз ЕС для граждан РА, что будет способствовать социально- экономическому развитию страны".