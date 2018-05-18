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 Пятница, 18 Мая 2018 12:43
Татевик Шагунян

Напротив здания Генеральной прокуратуры Армении проходит акция протеста в поддержку экс-министрa обороны Арцаха Самвела Бабаяна

Напротив здания Генеральной прокуратуры Армении проходит акция протеста в поддержку экс-министрa обороны Арцаха Самвела Бабаяна

АрмИнфо. Напротив здания Генеральной прокуратуры Армении проходит акция протеста в поддержку экс-министрa обороны Арцаха Самвела Бабаяна и его соратников.

Участники акции требуют пересмотреть обвинение в его отношении и отпустить на свободу лиц, проходящих по делу о попытке незаконного перевоза в Армению ПЗРК "Игла".

Отметим, что Бабаян арестован по делу о попытке незаконного ввоза в Армению из Грузии   ПЗРК "Игла".  Сам Бабаян отвергает свою причастность к этому делу и считает его сфабрикованным из политических соображений. 

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