Пятница, 18 Мая 2018 12:43

АрмИнфо. Напротив здания Генеральной прокуратуры Армении проходит акция протеста в поддержку экс-министрa обороны Арцаха Самвела Бабаяна и его соратников.

Участники акции требуют пересмотреть обвинение в его отношении и отпустить на свободу лиц, проходящих по делу о попытке незаконного перевоза в Армению ПЗРК "Игла".

Отметим, что Бабаян арестован по делу о попытке незаконного ввоза в Армению из Грузии ПЗРК "Игла". Сам Бабаян отвергает свою причастность к этому делу и считает его сфабрикованным из политических соображений.