Пятница, 18 Мая 2018 12:09

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил нового секретаря Совета национальной безопасности Армена Григоряна.

Как сообщает пресс-служба Правительства, Пашинян заявил, что Совет Безопасности является тем органом, который определяет основные направления политики обороны. "Сотрудники Совета Безопасности должны быть мозговым центром, который придает импульс политике оборонного сектора", - отметил Пашинян. Глава правительства выразил надежду на то, что под руководством Арменя Григоряна Совет Безопасности будет выполнять свои функции эффективно, а также будет адекватно реагировать на современные требования и задачи, станет предлагать решения проблем безопасности, с которыми сталкивается наша страна.

В свою очередь Армен Григорян заявил, что процесс разработки политики безопасности будет выведен на новый уровень. "У Армении есть проблемы, требующие решения посредством политической мысли. Я уверен, что команда сможет выполнить стоящие перед ней задачи, повысить уровень безопасности Армении, предлагая решения для стоящих перед ней проблем и вызовов", - подчеркнул новоназначенный секретарь.

Премьер-министр Пашинян поручил подготовить заседание Совета Безопасности для обсуждения оборонной политики, реализации различных пунктов стоящих на повестке дня. "Сфера безопасности, а также нормальное развитие вооруженных сил является для нас приоритетом, и мы должны сделать все, чтобы обеспечить нормальное развитие ВС, точно оценить существующие проблемы и принять эффективные меры. Таким образом, граждане Армении должны быть уверены, что у правительства есть инструменты для обеспечения полной безопасности страны. В настоящий момент у нас есть все необходимые средства для разработки эффективной политики данной сферы", - подчеркнул Никол Пашинян. По словам премьер-министра, не стоит бояться говорить о недостатках, поскольку проблемы будут только углубляться, если они будут скрыты. "Важно диагностировать существующие проблемы и быстро и эффективно решать их. В этом отношении роль Совета Безопасности очень велика. Я желаю вам успеха, а также успешной реализации данных функций", - заключил Пашинян.