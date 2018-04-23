Понедельник, 23 Апреля 2018 20:47

АрмИнфо. В Армении сформировалась новая власть - власть народа. Об этом сегодня на митинге на площади Республики заявил лидер партии 'Гражданский договор" Никол Пашинян.

"Когда я находился в заключении, ко мне стали приходить различные высокопоставленные лица, они предложили мне согласиться на отставку Сержа Саргсяна в октябре, затем пришел другой чиновник и предложил, чтобы Саргсян подал в отставку через месяц, затем пришел третий и предложил, чтобы Саргсян подал в отставку 25 апреля. Я уже тогда осознал, что мы победили, и я сказал, Серж Саргсян должен подать в отставку через 2 часа, и так и случилось",- рассказал оппозиционер.

При этом он подчеркнул, что в повестке оппозиционного движения было несколько пунктов: первый - отставка Сержа Саргсяна с поста премьера, второй - назначение на посту премьера кандидата от народа, и это должно произойти в течение ближайшей недели. Далее должно сформироваться временное правительство, а затем пройти досрочные парламентские выборы в самые логические кратчайшие сроки. Пашинян сообщил, что 25 апреля в 11:00 в гостинице Мариотт продолжаться переговоры по плавной передаче власти с и.о. премьера Кареном Карапетяном. "Руководство Республиканской партии должно признать победу народа и бархатной революции, и чем раньше, тем лучше для Армении и Арцаха. Наша бархатная революция не может прерваться на полпути, она должна быть завершена, и вы должны на этом пути быть с нами",- заявил Пашинян.

При этом он подчеркнул, что Республиканская партия не должна считать, что она сможет осуществлять теневое управление страной: "Народ победил, и его победа должна быть зафиксирована без предусловий". При этом он подчеркнул, что необходимо исключить в стране атмосферу ненависти и попытки вендетты. "Никто не должен думать, что эта революция является проявлением ненависти к ним. Хочу обратиться ко всем тем, кто сейчас собирает чемоданы или думает об этом, к простым гражданам, предпринимателям, которые думают, что начнется вендетта, не делайте этого, поскольку вендетты не будет, любви, дружбы, солидарности ".

Пашинян также поблагодарил власти Арцаха, которые, несмотря на распространяемую лживую информацию, в сложившейся ситуации проявили сдержанность, сбалансированность и не поддались на провокации. Он сообщил, что с Кареном Карапетяном достигнута договоренность о том, что все задержанные в ходе "бархатной революции" должны быть освобождены. Он призвал до конца митинга освободить всех заключенных. "Кроме того, мы должны освободить политзаключенных. Армения должна быть свободной и счастливой страной, а гражданин РА должен быть состоятельным, свободным и счастливым",- заявил Пашинян, добавив, что первая часть революции завершена, призвав доверить ему переговоры с Кареном Карапетяном, а завтра - 24 апреля в 15:00 шествием двинутся к мемориальному комплексу Цицернакаберд и воздать дань уважения памяти жертв Геноцида.