Четверг, 19 Апреля 2018 14:48

АрмИнфо.Участники движения "Сделай шаг, откажи Сержу" продолжают шествие по улицам Еревана.

С раннего утра, протестующие блокировали входы в правительственные здания, расположенные на площади Республики. Данные действия протестующих привели к столкновениям между полицией и митингующими, десятки людей были подвергнуты приводу. Пострадали также журналисты. Затем, участники акции протеста несколькими группами начали шествие по улицам Еревана по разным направлениям.

Участники акции, двигались по улицам Еревана, с баннерами "Если ты против Сержа, посигналь!". Данный призыв получил одобрение со стороны армянских водителей, которые не скупились на "сигналы", и делали это достаточно ритмично.

В ходе шествий возникло несколько инцидентов, так на третьем участке, прохожая пожаловалась на то, что получила пинок в спину от полицейского, когда попыталась воспрепятствовать задержанию одного из активистов. Студенты ЕГУ сняли со стены портрет Сержа Саргсянаи и, обмотав раму черной лентой, несли впереди шествия. Инцидент произошел также в здании суда. Один из активистов выкинул из окна фотографию Саргсяна.

На данный момент одна из групп активистов перекрыла проезд на проспекте Комитаса, другая группа находится на проспекте Аршакуняца, а третья во главе с лидером движения "Сделай шаг", депутатом Николом Пашиняном находится в детском парке близ мэрии Еревана. К площади Республики стянуты большие силы полиции.

Пашинян заявил, что они проводят мобильную стратегию, исходя из развития ситуации. "Я не скрываю, что мы постоянно меняем место действий в зависимости от дислокации правоохранительных сил",- заявил он.

Пашинян также призвал власти не надеяться на то, что народное движение утихнет. "Все это прекратится лишь тогда, когда полицейские перейдут на сторону народа",- заявил он, обращаясь к стражам порядка.