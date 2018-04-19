|Виген Саркисян: Армия является неотъемлемой частью государства и общественности, и всякое событие, несомненно, связано также с армией
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|Назарбаев поздравил премьер-министра Армении
|Подвергнута приводу супруга депутата Национального Собрания, активиста движения "Сделай шаг, откажи Сержу" Арарата Мирзояна Гоар Абаджян
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|Власти Армении озабочены отсутствием поздравлений из Европы и США в связи с премьерством Сержа Саргсяна
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|Первое заседание правительства Армении под председательством новоизбранного премьер-министра пройдет под завесой тайны
|Президент Армении ратифицировал рамочное соглашение с ЕС
|Напряженная ситуация у торгового центра "Петак"
|Парижский комитет поддержки политзаключенным в Армении выражает поддержку начавшемуся в стране общенародному движению
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|Электросети Армении предупреждают об отключениях 19-го апреля
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|ЕС призвал все стороны, вовлеченные в процессы в Армении проявить сдержанность и ответственность
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|Митинг на площади Республики завершился - демонстранты шествием направляются на Баграмяна 26
|Во вчерашнем митинге "Сделай шаг, откажу Сержу" на площади Республики приняли участие порядка 35 тысяч человек
|Митинг движения "Сделай шаг, откажи Сержу" на площади Республики стартовал с гимна Армении
|Вопросы армяно-румынского сотрудничества обсудили в Бухаресте посол РА в Румынии и глава комиссии по внешним вопросам Палаты депутатов
|Виген Саркисян и Эдвард Налбандян переназначены на занимаемые должности
|Омбудсмен Армении призывает не вовлекать несовершеннолетних и детей в политические акции
|СНБ Армении обезвредила несколько киберпреступных групп, занимающихся банковскими махинациями
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|Российский эксперт: Армения будет получать современные системы оружия, которые не позволят нарушить существующий баланс сил в регионе
|Военный эксперт: Никто не может заменить реального бойца на передовой
|Демонстранты сожгли фотографию Сержа Саргсяна во дворе консульства Армении в Марселе
|Демонстранты заблокировали все входы и выходы Второго здания Правительства Армении
|Минобразования и науки Армении призывает воздерживаться от попыток привлечения подростков к участию в массовых мероприятиях
|Военный эксперт: На нынешнем этапе для Армении опасно и не дальновидно отказываться от обязательной военной службы
|Российский эксперт: Речи о реэкспорте российских комплексов С-400 из Турции в Азербайджан не может быть в принципе
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|Мониторинг на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских войск прошел в соответствии с планом
|Пашинян студентам: Мы уже вам продемонстрировали, как открывать двери ВУЗа
|Госдеп США: Тысячи граждан Армении вышли на улицы в целях осуществить свое право на свободное волеизъявление и проведение собраний
|Генпрокуратура утверждает: Провокацию на перекресте Туманян-Маштоц устроили участники акций протестов
|Полиция продолжает подвергать приводу молодых людей из центральных улиц Еревана
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|Пашинян: Сценаристом вчерашней провокации был Серж Саргсян, режиссером - Шмайс
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АрмИнфо.Участники движения "Сделай шаг, откажи Сержу" продолжают шествие по улицам Еревана.
С раннего утра, протестующие блокировали входы в правительственные здания, расположенные на площади Республики. Данные действия протестующих привели к столкновениям между полицией и митингующими, десятки людей были подвергнуты приводу. Пострадали также журналисты. Затем, участники акции протеста несколькими группами начали шествие по улицам Еревана по разным направлениям.
Участники акции, двигались по улицам Еревана, с баннерами "Если ты против Сержа, посигналь!". Данный призыв получил одобрение со стороны армянских водителей, которые не скупились на "сигналы", и делали это достаточно ритмично.
В ходе шествий возникло несколько инцидентов, так на третьем участке, прохожая пожаловалась на то, что получила пинок в спину от полицейского, когда попыталась воспрепятствовать задержанию одного из активистов. Студенты ЕГУ сняли со стены портрет Сержа Саргсянаи и, обмотав раму черной лентой, несли впереди шествия. Инцидент произошел также в здании суда. Один из активистов выкинул из окна фотографию Саргсяна.
На данный момент одна из групп активистов перекрыла проезд на проспекте Комитаса, другая группа находится на проспекте Аршакуняца, а третья во главе с лидером движения "Сделай шаг", депутатом Николом Пашиняном находится в детском парке близ мэрии Еревана. К площади Республики стянуты большие силы полиции.
Пашинян заявил, что они проводят мобильную стратегию, исходя из развития ситуации. "Я не скрываю, что мы постоянно меняем место действий в зависимости от дислокации правоохранительных сил",- заявил он.
Пашинян также призвал власти не надеяться на то, что народное движение утихнет. "Все это прекратится лишь тогда, когда полицейские перейдут на сторону народа",- заявил он, обращаясь к стражам порядка.
|Виген Саркисян: Армия является неотъемлемой частью государства и общественности, и всякое событие, несомненно, связано также с армией
|Министры Вардан Арамян, Сурен Караян и Давил Локян переназначены
|Назарбаев поздравил премьер-министра Армении
|Подвергнута приводу супруга депутата Национального Собрания, активиста движения "Сделай шаг, откажи Сержу" Арарата Мирзояна Гоар Абаджян
|Новоизбранный премьер Армении назначил советников, пресс-секретаря и ряд помощников
|"Сделай шаг, откажи Сержу" продолжают шествия по улицам Еревана
|Власти Армении озабочены отсутствием поздравлений из Европы и США в связи с премьерством Сержа Саргсяна
|Сотрудники крупнейшей IT компании "СИНОПСИС АРМЕНИЯ" присоединились к акции протеста движения "Сделай шаг, откажи Сержу"(video)
|МЧС: 21 апреля температура воздуха в Армении понизится на 5-7 градусов
|Первое заседание правительства Армении под председательством новоизбранного премьер-министра пройдет под завесой тайны
|Президент Армении ратифицировал рамочное соглашение с ЕС
|Напряженная ситуация у торгового центра "Петак"
|Парижский комитет поддержки политзаключенным в Армении выражает поддержку начавшемуся в стране общенародному движению
|По делe о беспорядках на перекресте ул. Маштоц-Туманян задержан один человек
|Пашинян: Серж Танкян выразил поддержку протестному движению
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 19-го апреля
|Участники акции протеста окружили Правительственное здание номер 3: Полиция начала привод участников акции
|ЕС призвал все стороны, вовлеченные в процессы в Армении проявить сдержанность и ответственность
|Серж Танкян Сержу Саргсяну: Ты не наш отец и мы не твои дети
|Митинг на площади Республики завершился - демонстранты шествием направляются на Баграмяна 26
|Во вчерашнем митинге "Сделай шаг, откажу Сержу" на площади Республики приняли участие порядка 35 тысяч человек
|Митинг движения "Сделай шаг, откажи Сержу" на площади Республики стартовал с гимна Армении
|Вопросы армяно-румынского сотрудничества обсудили в Бухаресте посол РА в Румынии и глава комиссии по внешним вопросам Палаты депутатов
|Виген Саркисян и Эдвард Налбандян переназначены на занимаемые должности
|Омбудсмен Армении призывает не вовлекать несовершеннолетних и детей в политические акции
|СНБ Армении обезвредила несколько киберпреступных групп, занимающихся банковскими махинациями
|Президент Армении назначил Карена Карапетян на должность первого вице-премьера
|Российский эксперт: Армения будет получать современные системы оружия, которые не позволят нарушить существующий баланс сил в регионе
|Военный эксперт: Никто не может заменить реального бойца на передовой
|Демонстранты сожгли фотографию Сержа Саргсяна во дворе консульства Армении в Марселе
|Демонстранты заблокировали все входы и выходы Второго здания Правительства Армении
|Минобразования и науки Армении призывает воздерживаться от попыток привлечения подростков к участию в массовых мероприятиях
|Военный эксперт: На нынешнем этапе для Армении опасно и не дальновидно отказываться от обязательной военной службы
|Российский эксперт: Речи о реэкспорте российских комплексов С-400 из Турции в Азербайджан не может быть в принципе
|Игорь Назарук: Каждый посаженный росток имеет право на успешную перспективу, если его лелеять и за ним ухаживать
|Участники акции "Сделай шаг, откажи Сержу" перекрыли перекресток проспектов Маштоц-Лусаворич
|Паруйр Айрикян: Главной задачей инициативы "Сделай шаг, откажи Сержу" было добиться национального пробуждения
|Кремль: Мы наблюдаем за тем, что происходит в Армении
|Роберт Кочарян поздравил Сержа Саргсяна с избранием и назначением на посту премьера Армении
|Военный эксперт: РСЗО "Полонез" не нарушат военный паритет между Ереваном и Баку, хотя и увеличат огневые возможности ВС Азербайджана
|Акции протеста в городах Армении: Заруи Постанджян призывает всех - от мало до велика принять участие в общенародном протесте
|Мониторинг на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских войск прошел в соответствии с планом
|Пашинян студентам: Мы уже вам продемонстрировали, как открывать двери ВУЗа
|Госдеп США: Тысячи граждан Армении вышли на улицы в целях осуществить свое право на свободное волеизъявление и проведение собраний
|Генпрокуратура утверждает: Провокацию на перекресте Туманян-Маштоц устроили участники акций протестов
|Полиция продолжает подвергать приводу молодых людей из центральных улиц Еревана
|Шармазанов: Пашинян провалил свой план по предотвращению выборов премьера, непонятно теперь какую цель преследует он сейчас
|В Армении презентован новый сайт для нового премьера
|Пашинян: Сценаристом вчерашней провокации был Серж Саргсян, режиссером - Шмайс
|Участки акции протеста "Сделай шаг, откажи Сержу" находятся у резиденции премьер- министра Армении на Баграмяна 26
|В Арцахе военнослужащий подорвался на мине
|АНК: Как и прежде, Серж Саргсян вступил в должность, окруженный колючей проволокой, полицейским кордоном и под протест тысяч демонстрантов
|Россия и Армения договорились о составе сил и средств в Объединенной региональной системе ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности
|Электросети Армении предупреждает об отключениях 18-го апреля
|Путин поздравил Саргсяна с избранием на пост премьера Армении
|Накануне ночью в центре Еревана произошла провокация
|Армен Дарбинян переизбран ректором Российско-Армянского Университета
|Оппозиционер: У Сержа Саргсяна нет управляемого им народа, у граждан Армении нет премьер-министра по имени Серж Саргсян"
|Саргсян продолжает получать поздравления
|Участники митинга в Ереване: Группа людей в парламенте могла бы провозгласить Сержа Саргсяна и императором, но он не руководитель Армении
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