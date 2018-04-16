Понедельник, 16 Апреля 2018 18:27

АрмИнфо. Лидеры партий "Просвещенная Армения" и "Республика" Эдмон Марукян и Арам Саркисян не собираются присоединяться к протестующим на улице Баграмяна. Как заявили избранники народа, они всего лишь пришли на акцию протеста "с целью противостоять возможному насилию".

Ранее, Марукян и Саркисян были отмечены на перекрестке улиц Московян-Баграмян. Сразу же появилась информация о том, что политики присоединились к акциям протеста, организованным депутатом Николом Пашиняном.

Отметим, что о солидарности оппозиционному движению уже заявили многие деятели культуры. В частности, из США к активистам обратился известный музыкант Серж Танкян, который заявил о своей солидарности и поддержке, подчеркнув непозволительность однопартийного правления в Армении. О поддержке оппозиционерам заявили и некоторые организации Диаспоры, в частности, Конгресс армян Европы. Во многих европейских городах в эти дни прошли акции в поддержку армянским оппозиционерам.

Многие оппозиционные силы Армении в эти дни примкнули к инициативе Пашиняна, в частности, лидер партии <Наследие> Раффи Ованнисян, председатель же <Свободных демократов> Хачатур Кокобелян заявил, что нет ни одного оппозиционера, который бы сегодня не должен был бы стоять на площадиФранции, где проходят митинги. О своей поддержке оппозиционерам заявили и арестованные члены <Сасна црер>. Между тем, лидер "Еркир Цирани" Заруи Постанджян заявила, что не собирается примкнуть к движению Пашиняна, поскольку не доверяет ему.