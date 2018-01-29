Понедельник, 29 Января 2018 18:16

АрмИнфо. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян считает, что заявления о причастности героя армянского народа Гарегина Нжде к фашизму - спекуляции. Об этом 29 января на подведении итогов 2017 года заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян, коснувшись проведенного в Госдуме РФ Круглого стола, где обсуждался вопрос сноса памятника Нжде в Ереване

"Это спекуляции со стороны некоторых наших противников, которые совершаются преднамеренно, и не надо попадаться на эту ловушку. Армения на самых различных уровнях выступала с заявлениями по этому поводу, и мне нечего к этому добавить", - сказал Налбандян.

В Госдуме России состоялся круглый стол на тему "Борьба с героизацией фашизма и возрождением неонацизма: законодательные аспекты", в ходе которого участники мероприятия заявили о необходимости сноса памятника герою армянского народа Гарегину Нжде в Ереване. В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и общественной палаты, политологи, эксперты и представители СМИ. В ходе круглого стола политологи Сергей Марков, Дионис Каптарь известные своими проазербайджанскими взглядами указали на тот факт, что Армения "оказалась в числе тех стран, где сегодня возведены памятники коллаборационистам и пособникам фашизма", хотя Ереван и позиционирует себя в качестве стратегического союзника Москвы.

Сергей Марков, также сообщил, что петицию о сносе памятника Нжде в Ереване на сайте Change.org подписали больше 200 тысяч человек.

В этих процессах вице-спикер армянского парламента, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов в бемеде с корреспондентом АрмИфно узрел азербайджанский след в деятельности некоторых "российских маргинальных кругов". Он заверил, что данные процессы не отражают официальной позиции Москвы. "Кому ставить памятник в нашей республике - наше суверенное дело. Нжде - герой армянского народа, и наше суверенное дело, ставить ему памятник или нет, других народов это не касается. Также как суверенное дело России ставить памятник, скажем, Кутузову или нет",- заявил Шармазанов.

Касаясь обвинений в адрес Нжде в пособничестве фашистскому режиму Гитлера, вице- спикер напомнил, что в свое время, по указанию генсека СССР Иосифа Сталина, глава внешнеполитического ведомства Молотов подписал пакт о сотрудничестве и ненападении со своим германским коллегой - главой форин офиса правительства Гитлера Риббентропом. "Получается, что Сталина с Молотовым тоже надо обвинять в пособничестве фашизму?" - задался риторическим вопросом армянский вице-спикер.

Напомним, что 28 мая в Ереване возле Вернисажа состоялось открытие памятника национальному герою Армении Гарегину Нжде, на котором присутствовал ряд высокопоставленных чиновников во главе с президентом Армении Сержем Саргсяном. Гарегин Нжде (настоящее имя Гарегин Тер-Арутюнян) - выдающийся армянский государственный деятель и мыслитель (1886-1955 гг.), боровшийся в начале XX века за становление Армении и сохранение ее территориальной целостности. Автор учения, проповедовавшего защиту национальной идентичности армянского народа. Именно благодаря Нжде и развернутой им борьбе Армения смогла сохранить за собой Сюникскую область. В начале Второй мировой войны Гарегин Нжде стал сотрудничать с властями Германии, преследуя цель в случае захвата немцами Закавказья предотвратить возможное вторжение Турции в Советскую Армению и по возможности при помощи Германии восстановить ее независимость. После же победы СССР во Второй мировой войне он выразил готовность воевать на стороне Советского Союза в случае операции против Турции. Однако в 1945 он был арестован советскими властями и в 1955 скончался в тюрьме.