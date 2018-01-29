Понедельник, 29 Января 2018 12:52

АрмИнфо. Причины, явно поощряемого на Ближнем Востоке, хаоса связаны с намного более серьезными проблемами мировой политики. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян.

"Референдум о независимости Иракского Курдистана, последовавший за ним, при поддержке Ирана, захват иракцами Киркука, военная экспансия Турции в Африн все больше и больше убеждают в реальности активизация курдского фактора именно как результата международной операции против ИГИЛ. Развал Ирака и Сирии потенциально значимой проблемой, способной влиять на региональную и глобальную политику, не является. Представляется, что это скорее территории, поле для реализации планов различных игроков. ИГИЛ же свою роль уже отыграл", - считает аналитик.

По его оценкам, бесконечные деструкции на Ближнем Востоке привели к практическому исчезновению существовавшего в регионе с окончания Первой мировой войны политического порядка. Раскручивающиеся же на руинах региона военно-политические процессы весьма смахивают на повсеместное избиение курдов.

Вместе с тем, директор АЦСНИ прогнозирует и другие сценарии о чем, по его мнению, свидетельствуют периодические вбросы президентом США в политическое поле Ближнего Востока явно деструктивных раздражителей. По его оценкам, признавая Иерусалим столицей Израиля, открыто поддерживая борьбу иранцев против исламской деспотии, вынашивая планы по вооружению и организации курдов, Дональд Трамп заставляет других глобальных и региональных акторов судорожно отстаивать остатки существующего в регионе порядка.

По оценкам Саркисяна, в реальности любые новые действия Ближний Восток еще более разрушают. Нервную реакцию Турции, Ирана и Саудовской Аравии он считает свидетельством паники в которой находятся правящие в этих странах режимы. В России же, на его взгляд, вообще не понимают, куда и зачем они впуталась и как действовать в дальнейшем.

"Таким образом, сегодня ясно одно: причины явно поощряемого в регионе хаоса связаны с возникшими в мировой политике намного более серьезными проблемами. Деструктивные методы ликвидации, сформировавшегося в Европе после Второй мировой войны порядка, еще не забылись. Однако, старый политический мир свой смысл и стабильность утерял, а то как его меняют мы все видим сегодня. Чем все это завершится и что будет представлять из себя новый мир - предугадать нелегко. Впрочем, кое-что уже можно заметить из многочисленных разговоров о новом мировом порядке", - убежден аналитик.