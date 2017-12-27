Среда, 27 Декабря 2017 14:00

АрмИнфо. В турецком городе Диарбекир группа неизвестных людей ворвалась армянскую церковь Сурб Киракос и учинила разгром. Как сообщает издание "Al-Monitor", ссылаясь на слова смотрителя армянской церкви Армена Демирчяна, члены данной группировки были вооружены кувалдами, и в результате погрома церкви был нанесен значительный ущерб.

Отметим, что в результате погрома был разрушен алтарь церкви, были уничтожены иконы с изображением христианских святых. Храм Сурб Киракос, расположенный в турецком городе Диарбекире является самой большой армянской церковью на Ближнем Востоке. Долгие годы данная церковь была заброшенной. Однако, в 2011 году благодаря пожертвованиям армянской диаспоры было собрано около $700 тысяч, на эти средства церковь была отреставрирована, и ее двери были вновь открыты для прихожан.

Напомним, что в сентябре 2015 году во время столкновений между турецкими правительственными войсками и курдскими повстанцами (РПК) церковь была разрушена повторно.