Среда, 29 Ноября 2017 14:23

АрмИнфо. Автомобильная и железнодорожная "спайка" Армении с Ираном обнулит десятилетние усилия Азербайджана и Турции в направлении изоляции Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо завкафедры иранистики ЕГУ, востоковед Вардан Восканян.

"В этом свете, важное экономическое, стратегическое и даже геополитическое значение имеет не только уже ведущееся строительство автомагистрали <Север-Юг>, но и реализация проекта железной дороги Армения-Иран. Подобные общенациональные программы являются залогом становления нашей страны в качестве мощного регионального государства", - подчеркнул он.

Находящийся в Армении с визитом, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифи обсудил возможности углубления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами с высшим руководством Армении.

По оценкам ираниста, наличие политической воли в вопросе строительства железной дороги обосновано сохранением программы в повестке армянского правительства. И в случае установления жесткого контроля над ее реализацией, железная дорога в Иран имеет все шансы на реализацию. В свете вышеперечисленного, эксперт оценивает обе вышеупомянутые программы как жизненно важные для Армении и потому нуждающиеся в реализации любой ценой.

Согласно ожиданиям правительства Армении, автомобильная трасса "Север-Юг" в будущем позволит смягчить последствия блокады со стороны Азербайджана и Турции, стать транзитной страной, присоединиться к Черноморской кольцевой автомагистрали. По текущим расчетам, строительство 556-километровой автомагистрали "Север-Юг" от Бавры до Мегри обойдется в $2 млрд. поскольку лишь южный участок Арташат-Мегри обойдется в $1,5 млрд. В сентябре 2012 года "Север-Юг" оценивался в $962 млн. из которых уже потрачено $150,3 млн. и 23,14 млн. евро. Строительство планировалось завершить в 2019 году, однако, уже сегодня сроки официально отодвинуты на более 2 года.

Строительство железной дороги Иран-Армения в числе приоритетных программ правительства на 2017-2022 гг. не значится. По оценкам Минтранса, окупаемость проекта оцененного в $3,5 млрд, составит 22 года. Общая протяженность дороги с 86 мостами и 60 тоннелями на территории Армении 305 км. Концессионером строительства является, зарегистрированная в ОАЭ, компания "Расиа ФЗЭ". Минтранс Армении обвиняет компанию в нарушении предусмотренных соглашением сроков и реализации других обязательств.