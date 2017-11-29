Среда, 29 Ноября 2017 14:19

АрмИнфо. Известный армянский композитор Тигран Мансурян номинирован на <Грэмми> в двух категориях. 60-я церемония вручения престижной премии пройдет 28-го января в Нью-Йорке.

Накануне были объявлены номинанты "Грэмми". Среди них дирижер Константин Орбелян, который вместе с Дмитрием Хворостовским попал в категорию <Лучший классический сольный вокальный альбом> за диск (<Свиридов: Отчалившая Русь>).

Requiem Тиграна Мансуряна выдвинут в двух категориях на <Грэмми> - <Лучшее классическое произведение> и <Лучшее хоровое представление>.

Кроме того, в качестве соискателя премии <Грэмми> в номинации <Продюсер года в классическом жанре> выдвинут продюсер Мансуряна Манфред Айхер.

Тигран Мансурян родился в Ливане, в 1947 семья переехала в Армению, в город Артик (Ширакская долина) в 1956 поселилась в Ереване. Мансурян один из наиболее исполняемых композиторов современной Армении. Современная техника письма в его творчестве соединяется с опорой на традиции национальной музыки, в частности, Комитаса. Его перу принадлежит музыка ко многим кинофильмам - <Цвет граната> С. Параджанова (1968), <Осенняя пастораль> Михаила Вартанова, <Мы и наши горы> Г. Маляна (1969), <Хозяин> Б. Оганесяна (1983), <Белые грезы>

С. Исраэляна (1985), <Танго нашего детства> (1985) А. Мкртчяна, <Камера обскура> Г. Саркисяна (2000) и др. Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1984). Сочинения Мансуряна исполняли Н. Гутман, О. Каган, С. Навасардян, А. Любимов, И. Монигетти, Э. Бруннер, К. Кашкашьян, Патриция Копачинская, Я. Гарбарек, К. Поппен,

Л. Кавакос, Анна Мария Паммер, Ханджян Давид Акопович, Товий Лифшиц, квартет <Розамунда>, Хиллиард-ансамбль и др