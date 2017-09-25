Понедельник, 25 Сентября 2017 16:33

АрмИнфо. 25 сентября находящийся в Санкт-Петербурге с рабочим визитом вице-спикер Национального Собрания Эдуард Шармазанов встретился в Таврическом дворце с ответственным секретарем ПА ОДКБ Петром Рябухиным. На встрече присутствовал также Постоянный представитель Парламента РА в МПА СНГ Айк Чилингарян.

Как сообщает пресс-служба Парламента Армении, в ходе встречи обсуждены вопросы, касающиеся организационных работ предстоящего заседания Совета ПА ОДКБ. Стороны с удовлетворением подчеркнули активную деятельность армянской делегации в работах Ассамблеи.

Шармазанов представил военно-политическую ситуацию на Южном Кавказе, отметив, что Азербайджан продолжает оставаться угрозой региональной безопасности и стабильности.

"Руководство Азербайджана годами открыто пропагандирует ненависть к армянам, пытаясь также дать религиозную окраску Арцахской проблеме. Мы осуждаем расистскую политику руководства Азербайджана и считаем недопустимой придание проблеме религиозной окраски. Конфликт должен быть разрешен исключительно путем мирных переговоров - с полной реализацией права народа Арцаха на самоопределение".