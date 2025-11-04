Вторник, 4 Ноября 2025 20:18

АрмИнфо.4 ноября скончался кардинал Доминик Дука, бывший архиепископ Пражский и большой друг Армении и армянского народа. Об этом говорится в сообщении посольства РА в Праге.

“Благодаря своей непоколебимой вере и самоотверженному служению он является источником вдохновения и нравственного руководства для будущих поколений. От имени посольства Армении выражаем глубочайшие соболезнования семье архиепископа Дуки, Пражской архиепархии и всем, кто скорбит о его кончине”, — говорится в сообщении.