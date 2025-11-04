Вторник, 4 Ноября 2025 20:04

АрмИнфо.4 ноября Католикос всех армян Гарегин II принял представителей законодательного органа Аргентинской Республики, сообщает Канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина.

В ходе встречи сенатор Хуан Карлос Ромеро сообщил Его Святейшеству, что делегация посетила Армению с целью укрепления армяно-аргентинских связей, а также для ознакомления с армянским духовным и культурным наследием, историей и деятельностью Армянской Церкви.

Католикос, благословляя присутствующих, коснулся важной роли Первопрестольного Святого Эчмиадзина в жизни армянского народа, формировании духовных и культурных ценностей, национальной идентичности и миссии сохранения нации.

Говоря о тесных отношениях между двумя странами, Гарегин II с удовлетворением подчеркнул, что Аргентина всегда поддерживала армянский народ в трудных ситуациях, особенно во время Арцахской войны. Армянский Патриарх также с удовлетворением отметил заботливое отношение аргентинских властей к армянской общине, а также важный вклад аргентинских армян в развитие страны.

В заключение Его Святейшество пожелал делегации успехов в ее миссии, направленной на благополучие двух стран и народов.