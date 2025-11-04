Вторник, 4 Ноября 2025 19:00

АрмИнфо.В последние десятилетия Армения провела комплексные социально-экономические реформы, направленные на построение инклюзивного, устойчивого и ориентированного на человека государства. Об этом, выступая на Второй Всемирной конференции ООН по социальному развитию в рамках своего рабочего визита в Государство Катар, заявил президент РА Ваагн Хачатурян.

По его словам, которые цитирует пресс-служба президента, в рамках Национальной стратегии развития, Стратегического плана в сфере труда (2025-2031 годы) и Стратегии социальной защиты в Армении расширятся возможности для достойного труда, укрепления системы социальной защиты и обеспечения доступности основных услуг для всех, особенно для наиболее уязвимых групп. "Наше видение прогресса основано на человеческом достоинстве, равенстве, правах человека и социальной справедливости. Мы верим, что справедливое, мирное и инклюзивное общество - это общество, в котором люди наделены правами и возможностями, и каждый имеет возможность учиться, работать, жить в мире и участвовать в общем благе. Наши усилия направлены на создание качественных рабочих мест, расширение экономических прав и возможностей женщин и вовлечение молодежи и социально незащищенных групп в рынок труда. Инвестиции в развитие человеческого капитала закладывают основу для устойчивого и инклюзивного экономического роста", - сказал Хачатурян.

Он добавил, что создание системы экстренной социальной поддержки позволило внедрить новые подходы, направленные на расширение прав и возможностей наиболее уязвимых слоев населения, помогая им перейти от социальной зависимости к самодостаточности посредством получения дохода. Качественное, инклюзивное и доступное образование является ключевым условием развития человеческого капитала и одним из приоритетов правительства Армении. "Высокообразованные и талантливые люди всегда были конкурентным преимуществом нашей страны и основой экономики. В связи с этим ресурсы, выделяемые на образование, за последние годы увеличились более чем на 25 процентов. Программа "300 школ и 500 детских садов" направлена на строительство и реконструкцию образовательных учреждений к 2026 году. Для обеспечения полноценного питания и здоровья школьников правительство внедрило на национальном уровне "Программу школьного питания" и успешно реализует ее во всех регионах Армении и столице. Ереван будет включен в программу совместно со Всемирной продовольственной программой. В то же время мы признаем, что мир и безопасность являются основными предпосылками социального развития. Мирная региональная обстановка и добрососедские отношения способствуют свободному перемещению идей, товаров и людей, открывая новые пути для взаимовыгодного развития. Инициатива правительства Армении "Перекрёсток мира" направлена на содействие не только транспортным связям и торговле, но и взаимосвязям между обществами и контактам между людьми. Демократические преобразования Армении и её приверженность принципам надлежащего управления, прозрачности и верховенства закона продолжают определять нашу политику. Мы работаем над повышением прозрачности наших государственных институтов, расширением участия в процессе принятия решений и повышением подотчётности нашего управления. Таким образом, мы стремимся к тому, чтобы экономический прогресс напрямую отражался на социальном благополучии и справедливости для всех граждан", - отметил президент РА.

Он заметил, что сегодня человечество сталкивается с глобальными вызовами: неравенством между обществами и внутри них, бедностью, пандемиями, изменением климата. "Всё это напоминает нам о том, что социальный прогресс не может быть достигнут в условиях изоляция. Она требует совместных усилий, солидарности и взаимного доверия между народами. Армения высоко ценит роль системы ООН и её партнёров по развитию в поддержке инклюзивной социальной защиты, содействия занятости и образовательных инициатив в нашей стране. Социальное развитие - это одновременно моральное обязательство и инвестиция в мирное будущее. Успех наших обществ будет измеряться не только экономическим ростом, но и тем, насколько хорошо мы способны отстаивать достоинство и права каждого человека", - резюмировал Ваагн Хачатурян.