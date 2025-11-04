Вторник, 4 Ноября 2025 18:38

АрмИнфо. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян на встрече с послом Франции в Республике Оливье Декотиньи коснулся перспектив ослабления внутриполитической напряженности в стране. Об этом сообщает пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян.

В ходе почти часовой беседы Левон Тер-Петросян также представил послу свое видение углубления армяно-французских дружественных отношений. Кроме того, стороны коснулись региональных событий.