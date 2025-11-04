Вторник, 4 Ноября 2025 18:36

АрмИнфо. По случаю 10-летия гуманитарной инициативы "Аврора" ее соучредитель, в настоящее время незаконно содержащийся в Баку, филантроп и гуманист Рубен Варданян передал послание сообществу "Аврора" через свою жену Веронику Зонабенд.

В послании, в частности, говорится: "Дорогие друзья, сторонники и партнёры! Прежде всего, спасибо вам. Ваша вера, щедрость и доверие сделали возможным то, что когда-то казалось невозможным. В преддверии 10-летия гуманитарной инициативы "Аврора" я хотел бы лично выразить глубокую благодарность всем друзьям и благотворителям, которые поверили в идею создания глобальной гуманитарной инициативы, зародившейся в Армении, доверились мне и поддержали меня своей щедростью. Именно их преданность зажгла искру, из которой в конечном итоге выросло движение "Аврора". Когда наша семья впервые в 2014 году начала работу над инициативой и гуманитарной премией, мы представляли себе это как восьмилетнее путешествие к 2023 году, с надеждой, что "Аврора" станет международным движением с армянскими корнями и яркой миссией благодарности, которую продолжат другие. Из-за пандемии наши сроки были продлены до 2024 года. Открытие мемориала памяти Мардиганяна и жертв Геноцида армян в Ереване стало символом благодарности и надежды. Это событие также стало важной вехой, ознаменовавшей завершение моего активного участия. Я глубоко благодарен Нубару и Вардану, которые с самого начала поддерживали эту инициативу как соучредители. Я хотел бы выразить особую благодарность Нубару и его семье за то, что они вывели руководство "Авроры" на новый уровень после 2023 года. Надеюсь, что организация продолжит сохранять свои армянские корни даже в США. Я хотел бы поблагодарить всех членов правления и отборочной комиссии за их преданность, усердный труд и преданность миссии "Авроры", а также за вашу поддержку в превращении её в поистине уникальное явление. Идея "Авроры> - Благодарность - является основополагающей человеческой ценностью. Вторя словам Святого Франциска, я хотел бы подчеркнуть, что "благодарность рождает истинную радость". И действительно, активная благодарность, или "Благодарность в действии", лежит в основе любого здорового и сострадательного сообщества. Здесь, в Баку, меня как никогда вдохновляют лауреаты премии "Аврора" и всё сообщество "Авроры" - люди, которые служат другим, не ища признания или внимания. Именно эти неустанные усилия воплощают дух "Авроры". Вы

- настоящие герои, и основатели "Авроры" всегда надеялись, что многие последуют вашему примеру. В честь 10-летия инициативы я желаю "Авроре" дальнейших успехов и глубоко верю, что благодарность и впредь будет выражаться в действиях. С благодарностью и надеждой, Рубен Варданян"