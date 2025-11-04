Вторник, 4 Ноября 2025 18:35

АрмИнфо.Интервью координатора движения "По-нашему" Нарека Карапетяна с Такером Карлсоном пока не состоялось, оно состоится в течение ближайших нескольких часов. Интерес к интервью был взаимным. Об этом на своей странице в социальных сетях написала представительница Марианна Каграманян.

"Что касается ложной информации, распространенной государственными СМИ и платформами о том, что интервью было платным и стало результатом лоббистской работы, то официально сообщаю, что на него не было потрачено ни копейки. США внимательно следят за последними событиями в Армении. Цивилизованный мир, конечно же, удивлен тем, что глава государства, провозгласившего себя демократическим, задерживает национального благотворителя, и ведет непримиримую борьбу с нашей национальной идентичностью и Армянской Апостольской Святой Церковью. Я понимаю, что нынешние власти всё меряют своими мерками. Кстати, мы призываем власти опубликовать сумму, выделенную из государственного бюджета за прошедшие годы на данные за последние семь лет интервью Никола Пашиняна различным западным изданиями", - отметила Марианна Каграманян