|Скончался кардинал Доминик Дука - большой друг армянского народа – посольство РА
|Президенты Армении и Венгрии обсудили пути укрепления отношений между странами
|Араик Арутюнян: мир и открытое общение способны превратить Южный Кавказ в глобальный мост, объединяющий рынки, культуры и народы
|Католикос: Аргентина всегда поддерживала армянский народ в трудных ситуациях, особенно во время Арцахской войны
|Президент РА: Армения высоко ценит роль системы ООН и её партнёров по развитию в поддержке инклюзивной социальной защиты
|Первый президент Армении обсудил с послом Франции перспективы ослабления внутриполитической напряженности в стране
|Рубен Ваданян: Идея "Авроры" - Благодарность - является основополагающей человеческой ценностью
|Движение "По нашему": Власти всё меряют своими мерками
|Кино возвращается в Дом Кино
|Зампред АНК: Вопрос освобождения руководства Арцаха должен быть ключевым компонентом мирных переговоров с Азербайджаном
|Азербайджановед: Рубен Варданян отказался от услуг адвоката-армянофоба
|Есть ли на Общественном ТВ Армении список <нежелательных лиц>?
|В Ереване обсуждены вопросы, связанные с повышением эффективности борьбы с наркоторговлей
|Почему ОТА транслировало литургию в Ованаванке, на которой присутствовал Пашинян, но в качестве обычного прихожанина?
|Глава МОНКС Армении: Изучение региональных языков, в том числе и азербайджанского позволит лучше узнать место нашего обитания
|Возможности и перспективы сотрудничества бизнеса и банковской системы в Сюникской области – IDBank
|<Сказка арцахской любви> от возрождённого Степанакертского драматического театра им. В. Папазяна
|Эксперт: Россия 26 лет обеспечивала статус-кво в звоне нагорно-карабахского конфликта
|Группа адвокатов бывшего главы КГД в ближайшие дни подаст жалобу в ЕСПЧ
|Представители правящей в Армении фракции проголосовали за антигрузинскую резолюцию. Эту удар в спину: Артур Хачатрян
|Комиссия по телевидению и радио РА получит право на прекращение ретрансляции программ зарубежных телекомпаний, которые касаются информационной безопасности государства
|Создана рабочая группа по вопросам получения гражданства Армении - Инфоштаб Арцаха
|Пашинян лично пригласил Эрдогана в Ереван и надеется, что приглашение будет принято
|Слова Алиева о Севане поставили Пашиняна в <неловкое положение> и перед необходимостью <их прояснить>
|Искандарян: Южно-Кавказский регион сегодня фактически все еще не существует
|Строительство в Армении Академического городка вступает в практическую фазу - министр
|Оппозиционер: Власти Армении своими действиями поощряют новую агрессию Азербайджана
|Жанна Андреасян: В Армпеде им. Хачатура Абовяна назначен исполняющий обязанности ректора
|Военнослужащие ВС Армении получат право на членство в профессиональных союзах
|Пашинян усмотрел внутреннюю связь между заявлениями об <азербайджанском Басаргечаре> и армянским Арцахом
|Министр: Развернувшаяся в части армянского общества полемика относительно ремонтных работ в комплексе памяти жертв Геноцида является элементарной манипуляцией
|Ответил ли Пашинян Алиеву? <Где находится легитимная стартовая точка истории?>, - вопрошает он, призвав <быть осторожнее с историей>
|Оппозиционер: Обострение армяно-грузинских отношений будет иметь политические и экономические последствия
|СМИ: Администрация Алиева координирует и финансирует распространение нарратива о "Западном Азербайджане"
|Делегация Военной полиции Минобороны Армении присутствовала на учениях личного состава коллег из Грузии
|Бывший глава общины Абовян Карапет Гулоян предстанет перед судом. Он признал вину и возместил ущерб
|Армения заявила о готовности поддерживать конструктивные усилия по установлению мира на Ближнем Востоке
|Посол Армении рассказал о партнерстве между Наумбургом и Армавиром
|Восстановлена собственность Армении на недвижимое имущество стоимостью $4,286 млн
|Племянник Католикоса Всех армян также отправлен под арест на месяц
|Один из участников разбоя в казино в Цахкадзоре объявлен в розыск
|Рубинян отреагировал на выпады Алиева про озеро Севан
|Вице-спикера парламента Грузии раскритиковала армянских парламентариев
|Пашинян выдвинул свою кандидатуру для участия на парламентских выборах 2026 года
|Адвокат сообщил об аресте брата Гарегина Второго на месяц в рамках дела о воспрепятствовании предвыборной агитации
|Секретарь Совбеза Армении: Деблокада региона является краеугольным камнем усилий по институционализации мира на Южном Кавказе
|Ален Симонян не усмотрел в словах Алиева призывы к оккупированную территорий Армении
|Министр обороны Армении заявил о снижении азербайджанской риторики после вашингтонских договоренностей
|В Ереване обсуждены вопросы армяно-аргентинского сотрудничества
|Ереван и Анкара пока не обсуждают вопрос открытия границы - СМИ
|Министр обороны: Армения не планирует приобретать индийские истребители Су- 30МКИ
|Армянский Патриарх Иерусалима выразил свою поддержку Первопрестольному Святому Эчмиадзину и Католикосу всех армян
|Администрация общины Талин приняла решение о демонтаже и ремонте ограды церковной территории - заявление епархии ААЦ
|Заполучив коридор через Сюник, Алиев теперь заговорил о заселении Армении азербайджанцами
|"Наследие": Победа оппозиции на выборах в Вагаршапате приведет к общенациональному освобождению от правящего режима
|Бывший и.о. гендиректора ЗАО ЭСА убежден, что компания будет лишена лицензии
|Армен Григорян рассказал советнику фон дер Ляйен о шагах по институционализации мира на Южном Кавказе
|Власти Армении хотят снизить тариф на электроэнергию <от своего имени, приписав процесс себе>: Давид Казинян
|Власть, действующая вопреки своим обещаниям народу, не имеет права говорить от имени народа, демократии и мира - заявление
|Армения и Египет выступили за созыв в ближайшее время заседания межправкомиссии
|Читать больше
АрмИнфо.Интервью координатора движения "По-нашему" Нарека Карапетяна с Такером Карлсоном пока не состоялось, оно состоится в течение ближайших нескольких часов. Интерес к интервью был взаимным. Об этом на своей странице в социальных сетях написала представительница Марианна Каграманян.
"Что касается ложной информации, распространенной государственными СМИ и платформами о том, что интервью было платным и стало результатом лоббистской работы, то официально сообщаю, что на него не было потрачено ни копейки. США внимательно следят за последними событиями в Армении. Цивилизованный мир, конечно же, удивлен тем, что глава государства, провозгласившего себя демократическим, задерживает национального благотворителя, и ведет непримиримую борьбу с нашей национальной идентичностью и Армянской Апостольской Святой Церковью. Я понимаю, что нынешние власти всё меряют своими мерками. Кстати, мы призываем власти опубликовать сумму, выделенную из государственного бюджета за прошедшие годы на данные за последние семь лет интервью Никола Пашиняна различным западным изданиями", - отметила Марианна Каграманян
|Скончался кардинал Доминик Дука - большой друг армянского народа – посольство РА
|Президенты Армении и Венгрии обсудили пути укрепления отношений между странами
|Араик Арутюнян: мир и открытое общение способны превратить Южный Кавказ в глобальный мост, объединяющий рынки, культуры и народы
|Католикос: Аргентина всегда поддерживала армянский народ в трудных ситуациях, особенно во время Арцахской войны
|Президент РА: Армения высоко ценит роль системы ООН и её партнёров по развитию в поддержке инклюзивной социальной защиты
|Первый президент Армении обсудил с послом Франции перспективы ослабления внутриполитической напряженности в стране
|Рубен Ваданян: Идея "Авроры" - Благодарность - является основополагающей человеческой ценностью
|Движение "По нашему": Власти всё меряют своими мерками
|Кино возвращается в Дом Кино
|Зампред АНК: Вопрос освобождения руководства Арцаха должен быть ключевым компонентом мирных переговоров с Азербайджаном
|Азербайджановед: Рубен Варданян отказался от услуг адвоката-армянофоба
|Есть ли на Общественном ТВ Армении список <нежелательных лиц>?
|В Ереване обсуждены вопросы, связанные с повышением эффективности борьбы с наркоторговлей
|Почему ОТА транслировало литургию в Ованаванке, на которой присутствовал Пашинян, но в качестве обычного прихожанина?
|Глава МОНКС Армении: Изучение региональных языков, в том числе и азербайджанского позволит лучше узнать место нашего обитания
|Возможности и перспективы сотрудничества бизнеса и банковской системы в Сюникской области – IDBank
|<Сказка арцахской любви> от возрождённого Степанакертского драматического театра им. В. Папазяна
|Эксперт: Россия 26 лет обеспечивала статус-кво в звоне нагорно-карабахского конфликта
|Группа адвокатов бывшего главы КГД в ближайшие дни подаст жалобу в ЕСПЧ
|Представители правящей в Армении фракции проголосовали за антигрузинскую резолюцию. Эту удар в спину: Артур Хачатрян
|Комиссия по телевидению и радио РА получит право на прекращение ретрансляции программ зарубежных телекомпаний, которые касаются информационной безопасности государства
|Создана рабочая группа по вопросам получения гражданства Армении - Инфоштаб Арцаха
|Пашинян лично пригласил Эрдогана в Ереван и надеется, что приглашение будет принято
|Слова Алиева о Севане поставили Пашиняна в <неловкое положение> и перед необходимостью <их прояснить>
|Искандарян: Южно-Кавказский регион сегодня фактически все еще не существует
|Строительство в Армении Академического городка вступает в практическую фазу - министр
|Оппозиционер: Власти Армении своими действиями поощряют новую агрессию Азербайджана
|Жанна Андреасян: В Армпеде им. Хачатура Абовяна назначен исполняющий обязанности ректора
|Военнослужащие ВС Армении получат право на членство в профессиональных союзах
|Пашинян усмотрел внутреннюю связь между заявлениями об <азербайджанском Басаргечаре> и армянским Арцахом
|Министр: Развернувшаяся в части армянского общества полемика относительно ремонтных работ в комплексе памяти жертв Геноцида является элементарной манипуляцией
|Ответил ли Пашинян Алиеву? <Где находится легитимная стартовая точка истории?>, - вопрошает он, призвав <быть осторожнее с историей>
|Оппозиционер: Обострение армяно-грузинских отношений будет иметь политические и экономические последствия
|СМИ: Администрация Алиева координирует и финансирует распространение нарратива о "Западном Азербайджане"
|Делегация Военной полиции Минобороны Армении присутствовала на учениях личного состава коллег из Грузии
|Бывший глава общины Абовян Карапет Гулоян предстанет перед судом. Он признал вину и возместил ущерб
|Армения заявила о готовности поддерживать конструктивные усилия по установлению мира на Ближнем Востоке
|Посол Армении рассказал о партнерстве между Наумбургом и Армавиром
|Восстановлена собственность Армении на недвижимое имущество стоимостью $4,286 млн
|Племянник Католикоса Всех армян также отправлен под арест на месяц
|Один из участников разбоя в казино в Цахкадзоре объявлен в розыск
|Рубинян отреагировал на выпады Алиева про озеро Севан
|Вице-спикера парламента Грузии раскритиковала армянских парламентариев
|Пашинян выдвинул свою кандидатуру для участия на парламентских выборах 2026 года
|Адвокат сообщил об аресте брата Гарегина Второго на месяц в рамках дела о воспрепятствовании предвыборной агитации
|Секретарь Совбеза Армении: Деблокада региона является краеугольным камнем усилий по институционализации мира на Южном Кавказе
|Ален Симонян не усмотрел в словах Алиева призывы к оккупированную территорий Армении
|Министр обороны Армении заявил о снижении азербайджанской риторики после вашингтонских договоренностей
|В Ереване обсуждены вопросы армяно-аргентинского сотрудничества
|Ереван и Анкара пока не обсуждают вопрос открытия границы - СМИ
|Министр обороны: Армения не планирует приобретать индийские истребители Су- 30МКИ
|Армянский Патриарх Иерусалима выразил свою поддержку Первопрестольному Святому Эчмиадзину и Католикосу всех армян
|Администрация общины Талин приняла решение о демонтаже и ремонте ограды церковной территории - заявление епархии ААЦ
|Заполучив коридор через Сюник, Алиев теперь заговорил о заселении Армении азербайджанцами
|"Наследие": Победа оппозиции на выборах в Вагаршапате приведет к общенациональному освобождению от правящего режима
|Бывший и.о. гендиректора ЗАО ЭСА убежден, что компания будет лишена лицензии
|Армен Григорян рассказал советнику фон дер Ляйен о шагах по институционализации мира на Южном Кавказе
|Власти Армении хотят снизить тариф на электроэнергию <от своего имени, приписав процесс себе>: Давид Казинян
|Власть, действующая вопреки своим обещаниям народу, не имеет права говорить от имени народа, демократии и мира - заявление
|Армения и Египет выступили за созыв в ближайшее время заседания межправкомиссии
|Читать больше
|Эксперт: Россия 26 лет обеспечивала статус-кво в звоне нагорно-карабахского конфликта
|Искандарян: Южно-Кавказский регион сегодня фактически все еще не существует
|Политик: Если антиконституционный процесс не будет остановлен, парламентские выборы 2026 года превратятся в формальную церемонию легитимации авторитарной власти
|Политолог: Нас ждёт быстрое восстановление с того момента, как мы поймём, что наше государство должно воспитывать людей, видящих страну выше денег и материальных благ
|Эксперт: Недавняя встреча Пашиняна с Тихановской свидетельствует о продолжающейся маргинализации внешней политики Армении
|Читать больше
|"Голос народа слышен" раскритиковал предложение мэра Еревана запретить использование личного транспорта в городе для предупреждения пробок
|Политолог: Формирование новой атмосферы в стране позволит разрушить бесперебойную машину госбеззакония
|Азербайджан снял ограничения на транзит грузов в Армению
|Армения и Турция вскоре проведут техническую встречу по возобновлению работы жд-сообщения Гюмри-Карс
|Аналитик: Армения стала объектом геополитического торга в руках региональных игроков
|В Ереване вновь избит блогер Артур Чахоян
|Политик: Дело против мэра Гюмри - политический заказ
|Товарищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для Алиева
|Политолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую систему
|Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
|Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
|После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян