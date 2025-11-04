Вторник, 4 Ноября 2025 17:43

АрмИнфо. Армения обязана публично поднять свой голос в защиту военно-политического руководства Арцаха, и сделать вопрос их освобождения одним из обязательных требований армяно-азербайджанской повестки дня по примирению и установлению мира. Об этом заявил заместитель председателя партии "Армянский национальный конгресс" (АНК) первого президента Армении Левон Зурабян касаясь обвинений в адрес Армении по части Арцахского движения, прозвучавших в ходе судилища над армянскими военнопленными в Баку.

Зампред АНК аргументировал реакцию их политической силы на выпады в адрес удерживаемых в Баку армян тем, что сегодня в Армении нет правительства, присущее независимым государствам.

Зурабян отметил, что АНК выражает безоговорочную поддержку бывшему военно- политическому руководству Арцаха удерживаемому в Баку. В частности, президентам Аркадию Гукасяну, Бако Саакяну, Араику Арутюняну, председателю Национального Собрания Давиду Ишханяну, госминистру Рубену Варданяну, командующему армией обороны Левону Мнацаканяну, его заместителю Давиду Манукяну, главе МИД Давиду Бабаяну и другим соотечественникам, которые со слов Зурабяна, подвергаются преследованиям всего лишь за реализацию права народа Арцаха на самоопределение.

Политик в этом ключе напомнил, что процесс реализации права на самоопределение начался в связи с тем, что Азербайджан систематически нарушал фундаментальные права Нагорно-Карабахской автономной области и ее населения. Он напомнил, что армянское население автономии массово подвергалось насилию, организованному на государственном уровне. Он добавил, что жестокие военные действия осуществлялись не только против Нагорного Карабаха, но и против всего армянского населения, проживающего на территории Азербайджана. В этом ключе он напомнил о погромах в Баку, Сумгаите, Кировабаде и других частях Азербайджанской ССР.

Зурабян далее обратил внимание, что руководство Арцаха было захвачено незаконно, с грубейшим нарушением международных норм и обязательств. Кроме того, как заметил зампред АНК, Азербайджан совершил одно из своих крупнейших военных преступлений против армянского народа - этническую чистку армян Арцаха, нарушая все договоренности, достигнутые в ходе переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ, и трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года.

Вдобавок, он обратил внимание, что все это происходит наравне с преследованиями собственных граждан, на фоне наличия в стране более 200 политзаключенных и при массовом нарушении демократических прав. "Действующие в Азербайджане правоохранительные органы и суды являются лишь инструментами для осуществления репрессий, в целях реализации указаний властей путём фальсификаций, насилия, пыток, ложных угроз и различных других противозаконных действий. Поэтому любой "документ" или "показание", представленный в ходе судилища, а также любое заключение "судебного" органа, не будут иметь никакой достоверности и легитимности", - подчеркнул зампред АНК.

Зурабян добавил, что АНК осуждает любые обвинения или критику, в адрес армянских военнопленных, ставших заложниками и подвергающихся пыткам в Азербайджане на фоне их заявлений из Баку. "Нас абсолютно не должно волновать, что они говорят под бесчеловечным давлением. Важны только их жизнь, здоровье и безопасное возвращение на родину", - подчеркнул Зурабян.

Он также указал на неприемлемость продолжающегося молчания и бездействия стран- сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Соединенных Штатов Америки, Франции и России - в отношении судьбы армянских военнопленных. "Они должны были потребовать свободы людей, которых они признали законными партнерами на всех переговорах, состоявшихся после хельсинкской встречи в 1992 году, и вести с ними диалог от имени органов, представляющих международное сообщество", - отметил зампред АНК.

При этом, Зурабян констатировал, что из всего перечисленного, более всего неприемлемо очевидное и абсолютное безразличие властей Армении к судьбе захваченного в плен руководства Арцаха. В частности, по его словам, власти Армении обязаны сделать их освобождение одним из обязательных требований армяно-азербайджанской мирной повестки. "Власти Армении должны обратиться с этим вопросом к международному сообществу, странам Минской группы, а также поднять этот вопрос в Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Совете Европы и Европейском парламенте, продемонстрировав явное нарушение Азербайджаном неотъемлемого права на справедливое судебное разбирательство, гарантированного статьей 6 Европейской конвенции по правам человека",- резюмировал зампред АНК.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе военно-политическое руководство Арцаха, захваченное в заложники после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Добавим, что в парафированном 8 августа в Вашингтоне мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном, никоим образом не поднимается вопрос освобождения армянских пленных, удерживаемых в Баку.