АрмИнфо. Удерживаемый в Азербайджане третий год экс-госминистр Арцаха, филантроп Рубен Варданян отказался от услуг адвоката- армянофоба. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук историк, кандидат исторических наук, азербайджановед Татевик Айрапетян.

"Во время сегодняшнего очередного показательного "суда" Рубен Варданян отказался от услуг этого адвоката армянофоба. И поступил совершенно правильно - он фактически торпедирует этот "судебный" фарс, который, напомню, направлен против Республики Армения", - написала Айрапетян.

Напомним, что 17 января под председательством судьи Зейнала Агаева бакинский марионеточный суд начал рассмотрение "обвинительного заключения" в отношении бывших руководителей Нагорного Карабаха, захваченных в плен после насильственной окупаци Арцаха 19-20 сентября 2023 года. Среди обвиняемых - три бывших президента Нагорного Карабаха: Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян. Также перед судом предстанут экс-глава МИД Давид Бабаян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший командующий Армией обороны генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и бывший госминистр Рубен Варданян. Примечательно, что дело Варданяна было выделено отдельное производство и составляет 400 томов.