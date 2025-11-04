Вторник, 4 Ноября 2025 16:50

АрмИнфо. Журналисты поинтересовались у директора Общественного ТВ Армении, финансируемого за счет армянского налогоплательщика, почему ОТВ не транслирует брифинги оппозиционных деятелей, в том числе оппозиционных депутатов парламента, и события, связанные с деятельностью арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна.

В ответ директор ОТА Ованнес Мовсисян отметил, что многие оппозиционные деятели не принимают приглашение ОТВ выступить в эфире Общественного телевидения.

<В НС оппозиционеры также дают брифинги, но и это вы не даете>, - заметили представители СМИ. Они также поинтересовались у главы ТВ, есть ли в ОТВ списки запрещенных лиц.

<Приглашаю в эфир ОТВ всех тех, кто лишен нашего эфира. Могут с эфира сказать то, что говорят в ходе брифингов, причем без какого-либо монтажа>, - настоял на своем Мовсисян, исключив наличие какого-либо <черного списка>.