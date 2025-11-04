Вторник, 4 Ноября 2025 15:43

АрмИнфо. IDBank принял участие в конференции, организованной в Капане по инициативе Союза банков Армении (СБА), на тему «Возможности и перспективы сотрудничества бизнеса и банковской системы в Сюникской области».

Конференция началась с экспо «Банки в одном месте», в рамках которого жители региона и предприниматели получили возможность пообщаться с представителями банков, представить свои бизнес-идеи и потребности, а также узнать о возможностях финансирования, кредитования и консультирования.

Экспо стало открытой площадкой для сотрудничества, диалога и формирования взаимного доверия.

По словам Тиграна Агаджаняна, координатора по вовлечению розничной сети малого и среднего бизнеса Idram&IDBank, для содействия развитию МСП в регионах Idram расширил охват бесконтактных платежей.

«По всей Армении оплату через приложение Idram&IDBank можно произвести более чем в 25 000 торговых точках, и 40% из них находятся в регионах. Мы отчетливо видим рост активности бесконтактных платежей в областях. В рамках всех наших продуктов, включая банковские, представители нашей команды выезжают непосредственно к бизнесам, чтобы без потери времени и длительной бумажной волокиты предоставить полный набор платежных инструментов — от выдачи мгновенных бизнес-кредитов до оформления зарплатных карт и бесконтактных платежных решений», — отметил он.

По словам руководителя Капанского филиала IDBank Владимира Степаняна, в 2024–2025 годах филиальная сеть банка в регионах значительно расширилась.

«Сейчас у нас уже есть филиалы в Абовяне, Гюмри, Ванадзоре, Эчмиадзине, Армавире, Арташате, Раздане, селе Прошян, а филиал в Капане мы открыли в этом году — чтобы стать ближе и доступнее для клиентов Сюникской области. Расширение филиальной сети в регионах — отличная возможность не только обеспечить более комфортное обслуживание физических лиц, но и улучшить сервис для бизнес-клиентов. Теперь им больше не нужно ехать в Ереван, чтобы попасть в филиал банка. Мы становимся ближе к бизнесу, предоставляя те же качественные банковские услуги, что и в столице», — отметил Владимир Степанян.

IDBank предлагает широкий и разнообразный выбор банковских продуктов как для бизнеса, так и для физических лиц. Во всех филиалах — как в столице, так и в регионах — клиенты могут получить исчерпывающую информацию о продуктах, которые их интересуют, и сделать правильный выбор благодаря профессиональной консультации.