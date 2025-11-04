Вторник, 4 Ноября 2025 15:25

АрмИнфо. Группа адвокатов бывшего председателя Комитета государственных доходов РА Вардана Арутюняна в ближайшие дни подаст жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом говорится в заявлении адвокатов.

Сторона защиты считает, что в отношении Вардана Арутюняна применяется явно несоразмерная и незаконная мера пресечения в виде заключения под стражу. Жалоба уже подготовлена и будет подана в ЕСПЧ в ближайшие дни. По словам адвокатов, бывший председатель КГД незаконно содержится под арестом с 7 августа 2025 года. Решением от 8 августа Антикоррупционный суд постановил заключить его под стражу на два месяца по делу, получившему общественный резонанс в 2018 году и прекращенному семь лет назад. В целом, в условиях столь длительного перерыва заключение под стражу не может считаться единственно возможной и обоснованной мерой пресечения. Несмотря на это, суд не учел возможность применения иных мер пресечения, и в качестве меры пресечения было избрано именно заключение под стражу. Европейский суд по правам человека считает, что предпочтение Суда содержанию под стражей в подобных случаях является грубым нарушением права человека на личную свободу и самой презумпции свободы.