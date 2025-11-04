Вторник, 4 Ноября 2025 14:38

АрмИнфо. Комиссия по телевидению и радио Армении получит право на прекращение ретрансляции на территории республики программ зарубежных телекомпаний, которые напрямую затрагивают информационную безопасность государства. Об этом 4 ноября на заседании совместных комиссий Национального Собрания РА, на котором обсуждается проект государственного бюджета 2026 года, заявил председатель комиссии по телевидению и радио РА Тигран Акопян.

По его словам, проект соответствующих поправок в законе "Об аудиовизуальных СМИ" уже находится в обращении Национального Собрания. Акопян заметил, что в настоящее время у комиссии нет таких полномочий, но с принятием закона, над разработкой которого работа уже около года велась с Министерством высокотехнологической промышленности РА, позволит решить имеющуюся проблему. "С принятием закона у комиссии появятся полномочия по изучению в течение одного месяца любой программы, поступающей из-за рубежа, и если мы в ней увидим содержание, которое вступает в противоречие с национальным законодательством, будут приняты необходимые меры. Речь, в первую очередь, идет о призывах к войне, расовой дискриминации, и других", - отметил Акопян.

Он сообщил также, что Комиссия настаивает на необходимости закупки необходимого оборудования для проведения мониторинга отечественных телеканалов. В частности, Комиссия просит дополнительно 12 млн драмов на закупку серверного оборудования и другого оборудования, что очень важно в преддверии парламентских выборов 2016 года.

Коснулся глава комиссии и проблемы телекомпании "Шогакат", которую власти хотят закрыть. Акопян заметил, что представители комиссии ни на одно обсуждение, связанное с этой телекомпанией, не приглашались, между тем, у надзорного органа могут быть свои предложения и замечания. "Еще в 2019 году, когда на конкурсной основе обсуждалась кандидатура главы Общественного вещателя, в двухстраничном тексте Комиссия поднимала вопрос об изменении концепта "Шогакат", но с того времени ни законодатели, ни исполнительная власть практически ничего не делали в данном направлении. Вопрос был поднят только в текущем году", - отметил Акопян.