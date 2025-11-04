Вторник, 4 Ноября 2025 13:36

АрмИнфо. На сегодняшний день Южно-Кавказский регион фактически не существует. Об этом на ежегодной международной конференции под названием "Форум Орбели. Построение мира и многостороннего сотрудничества", касаясь перспектив многостороннего сотрудничества в регионе Южного Кавказа, заявил политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян.

В качестве подтверждения своих слов он обратил внимание, что сегодня он может запросто купить билет и полететь в Бразилию, но не может сделать то же самое в случае с Азербайджаном. "И проблема здесь кроется не только в визах, но и в психологических и социальных аспектах. Эта проблема существует уже как минимум 30 лет, однако в последние 5 лет ситуация начала меняться. В частности, после 44-дневной войны, после начала российско-украинской войны, после насильственного перемещения всего арцахского населения. Все это факторы, которые оказали влияние на регион", - добавил Искандарян.

По словам эксперта, для полноценного формирования и бытия региона как такового, нужно перестать смотреть на него через призму конфликтов между странами, и воспринимать его в более широком контексте. Это, в свою очередь, как заверил Искандарян, приведет к возникновению возможностей для сотрудничества и реализации мирной повестки. "Если смотреть на регион из Вашингтона, то он существует, он есть. Но в Ереване и Баку картина совершенно иная. Регион формируется людьми, и не является объективной реальностью. То есть, проблема заключается в восприятии региона как такового. Если изменить это восприятие, возможно, через несколько лет, люди смогут свободно перемещаться в другие страны без необходимости в международных организациях, таких как например ООН или ЕС", - резюмировал политолог.