Вторник, 4 Ноября 2025 13:09

АрмИнфо. В Армянском педагогическом университете им. Хачатура Абовяна назначен исполняющий обязанности ректора. Об этом 4 ноября в ходе парламентских слушаний по проекту госбюджета 2026 года заявила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

Ранее Антикоррупционный комитет РА сообщил об аресте ректора Србуи Геворкян и проректора. Они обвиняются в создании и руководстве преступной группировкой, состоящей из сотрудников университета, совершении хищений и мошенничества в особо крупном размере, а также в получении взяток.

Как отметила глава МОНКС, которая является председателем Совета попечителей вуза, все эти лица отстранены от занимаемой должности. Уже сегодня состоится очередное заседание Совета попечителей, на котором будет рассмотрен вопрос о дальнейших планах университета. У исполняющего обязанности ректора было несколько дней для того, чтобы проанализировать ситуацию и представить первые исследования, которые будут обсуждены на заседании Совета. В самом вузе, как отметила министр, некоторые процессы приостановлены, и есть необходимость в том, чтобы понять, стоит их продолжать или нет. К примеру, вопрос о политике по использованию территорий вуза.