Вторник, 4 Ноября 2025 12:38

АрмИнфо. Военнослужащие вооруженных сил Армении получат право на членство в профессиональных союзах. Комиссия Национального Собрания РА по труду и социальным вопросам на заседании 4 ноября выдала положительное заключение по представленным правительством РА в первом чтении поправкам в законах "О профессиональных союзах" и "О военной службе и статусе военнослужащего".

Представляя поправки, заместитель министра труда и социальных вопросов РА Давид Хачатрян отметил, что на основании обращения Защитника прав человека РА Конституционный Суд страны признал неконституционным ряд положений закона "О профессиональных союзах", согласно которым устанавливается абсолютный запрет на членство в профессиональном союзе для военнослужащих. Министерство труда и социальных вопросов РА получило от Аппарата премьер-министра письмо с требованием обеспечить реализацию решения Конституционного Суда. Принимая во внимание вышеизложенное, министерство труда и социальных вопросов совместно с Министерством обороны разработало пакет законопроектов, которыми снимается ограничение на членство военнослужащих ВС Армении. Более того, аналогичное ограничение будет снято также с сотрудников полиции, СНБ, прокуратуры, судей судов и Конституционного Суда.

Заместитель министра сообщил также о разработке нового закона "О профсоюзах", который будет представлен на рассмотрение парламента.