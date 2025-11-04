Вторник, 4 Ноября 2025 12:36

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян усмотрел внутреннюю связь между заявлениями в Азербайджане об армянском Варденисе, называя его <Басаргечаром>, и Арцахом в Армении. На подобную статистику, по словам премьера, он вышел сам, <она еще требует перепроверки на экспертном уровне, но, минимум на политическом уровне результаты все более впечатляют>.

<И в Армении и в Азербайджане видят и воспринимают лишь часть истории, считая именно эту часть легитимной. Говорят ли они правду? Формирование данного вопроса и попытка на него ответить - само по себе является предусловием провала>, - сказал он, выступая на ежегодной международной конференции под названием <Форум Орбели. Построение мира и многостороннего сотрудничества> 4 ноября в Ереване.

Тем не менее Ереван непреклонен в своем устремлении к достижению мира и сделает все для его институционализации, подчеркнул Пашинян.

Напомним, что на днях президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Академии наук, поручил ученым <обосновать> <право на возвращение>, заявив, что для этого настал <самый подходящий> момент, пока Азербайджан находится на пике своей силы. Бакинский лидер, в свойственной ему манере <интерпретируя> историю, вновь заявил, что армяне якобы были переселены в Карабах Царской Россией из Ирана и Анатолии, а большинство топонимов в Армении, включая озеро Севан (которое он назвал <Гёйча>), имеют <азербайджанское происхождение>, и что это подтверждают <карты Российской империи>. Говоря о <возвращении> азербайджанцев, Алиев повторил свой тезис, что это не должно пугать Армению, так как оно должно произойти <на автомобилях, а не на танках>, однако подчеркнул, что основная ответственность за реализацию этой идеи ложится на государство. Президент Азербайджана прямо призвал академические круги активизировать работу, чтобы <для международного сообщества> возвращение азербайджанцев в Армению <звучало полностью логично и справедливо>. Эту нарративу уже много лет продвигает Баку через организацию <Община Западного Азербайджана> (ранее <Союз беженцев>), которая с 2022 года занимается продвижением повестки <возвращения> на территорию Республики Армения.