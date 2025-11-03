Понедельник, 3 Ноября 2025 17:39

АрмИнфо. Судья Арман Бабаханян принял решение арестовать на месяц Геворга Нерсисяна - брата Католикоса Всех армян Гарегина второго, в рамках дела о хулиганстве и воспрепятствованию предвыборной агитации. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Ара Зограбян.

При этом он добавил, что мера пресечения Амбарцуму Нерсисяну будет рассмотрена судом в ближайшее время.

Вечером 2 ноября Зограбян сообщал о том, что отец и сын Нерсисяны были задержаны по обвинению в хулиганстве и воспрепятствовании предвыборной агитации. Меж тем, по видеокадрам с места событий видно, что никакого хулиганства, а уж тем более препятствования агитации не было.