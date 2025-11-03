Понедельник, 3 Ноября 2025 17:23

АрмИнфо. Для Армении проект "Перекрёсток мира" - это не просто инфраструктурная инициатива, это видение взаимосвязанности, взаимозависимости и сотрудничества в регионе и за его пределами. Об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян на конференции "Перекрёстки мира", организованной международной консалтинговой организацией Rasmussen Global в Брюсселе.

Он напомнил, что десятилетиями Южный Кавказ находился в конфликтах, был с закрытыми границами и упущенными возможностями.

"Сегодня ситуация начала меняться. 8 августа 2025 года премьер-министр Армении, президент Азербайджана и президент Соединённых Штатов Америки подписали совместную декларацию. Это знаменательное событие заложило основу для мира и процветания на Южном Кавказе, ознаменовав решающий прогресс в деблокаде региона", - заверил Григорян.

По его словам, с 8 августа Армения и Азербайджан прилагают согласованные усилия для закрепления достигнутого прогресса и углубления диалога. С его слов, к примеру, 21-22 октября впервые делегация представителей гражданского общества Азербайджана посетила Армению для участия в двустороннем круглом столе. Он добавил, что ожидается ответный визит представителей гражданского общества в ближайшем будущем. "До участия представителей гражданского общества глава Службы национальной безопасности Армении посетил Баку для участия в Международном форуме по безопасности. Подобные визиты и обмены будут способствовать укреплению взаимного доверия и взаимопонимания между двумя обществами, а также укреплению мира между Арменией и Азербайджаном", - считает секретарь Совбеза Армении.

Он добавил, что деблокада региона является краеугольным камнем усилий по институционализации мира на Южном Кавказе. В этом ключе Григорян напомнил, что проект правительства Армении "Перекрёстки мира" предусматривает создание региона, взаимосвязанного автомобильными и железными дорогами, энерготранспортом и цифровыми сетями.

"Хочу подчеркнуть, что программа "Путь Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP) также является важным компонентом проект "Перекрёсток мира" реализуется в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Соединёнными Штатами и Арменией по партнёрству по развитию потенциала "Перекрёсток мира". Цель проекта "Перекрёсток мира" - объединить людей, а также содействовать торговле и инновациям", - добавил чиновник.

Он вновь повторил, что Вашингтонское соглашение открыло новые возможности для достижения этой цели. В этом ключе он рассказал, что согласно исследованиям, новый торговый путь между Европой и Китаем, проходящий через Армению, может быть короче на 5-10% по сравнению с существующими маршрутами.

"Положительные эффекты устойчивого развития заметны уже сегодня. Экономика Армении, особенно её сектор информационных технологий и технологий, а также туризм, стремительно развиваются, пользуясь преимуществами более безопасной и предсказуемой среды. Армения запускает эксклюзивный проект по созданию инфраструктуры искусственного интеллекта стоимостью $500 млн в партнёрстве с NVIDIA и Firebird, что ещё больше укрепляет позиции страны как одного из ведущих мировых центров высокопроизводительных вычислений. В период с мая по август 2025 года в Армении зафиксирован значительный рост туризма. Например, в июне Армению посетило более 215 000 туристов, что на 19% больше, чем в июне. 2024. Мы считаем, что этот рост был обусловлен объявлением Армении и Азербайджана от 14 марта о завершении переговоров по тексту мирного соглашения, и люди, живущие в разных странах, отреагировали на это объявление. Индекс экономической активности за сентябрь, выросший на 10,5%, также свидетельствует о возможном влиянии объявления от 8 августа", - заверил секретарь Совбеза Армении.

С его слов, это свидетельствует о том, что мир стимулирует бизнес, инновации и процветание.

Григорян подчеркнул, что Армения готова продолжать идти по этому пути с полной самоотдачей и прозрачностью. "Мы рассматриваем проект "Перекрёсток мира" не только как транспортный проект, но и как политическое заявление о том, что диалог работает, сотрудничество возможно, а региональная безопасность может быть построена на основе общего процветания. Однако этот процесс требует участия всех: наших европейских партнёров, партнёров из Северной и Южной Америки, а также наших соседей на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в регионе в целом", - заявил Григорян.

Со слов секретаря Совбеза Армении, помимо институционализации мирного процесса, ещё одним приоритетом для правительства Армении является нормализация отношений между Арменией и Турцией. В этом ключе он обратил внимание, что Армения провела всю необходимую подготовку к открытию границ с Турцией, которая может принести взаимную выгоду как народам двух стран, так и экономикам, увеличив товарооборот между Арменией и Турцией на 200%.

"Использование территории Турции сократит торговый путь между Арменией и Восточной Европой на 10-25%, а между Арменией и Центральной Европой - на 5-15%", - заключил он.