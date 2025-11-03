Понедельник, 3 Ноября 2025 17:01

АрмИнфо. В поисках исторической родины кто-то может найти ее на Алтае. Такое мнение высказал спикер парламента Армении Ален Симонян, 3 ноября комментируя заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что <на исторических картах нет озера Севан, есть озеро Гёйча>. Алиев также отметил, что азербайджанцы, проживавшие в Армянской ССР, <должны вернуться туда не на танках, а на машинах>.

<По сути, к этому нечего добавить, кроме того, что подобные заявления не исходят из существующей логики двусторонних отношений>, - заявил Симонян.

По мнению армянского спикера, подобные заявления предназначены для внутренней аудитории, и комментировать такое - дело неблагодарное.

Вместе с тем, добавил Симонян, в этих заявлениях он не усмотрел призывы к <освобождению>, оккупированную этих территорий. <Напротив, видел, что говорит о возвращении на машинах, речь не о танках>, - заметил он.

На замечание, о чем, тогда слова Алиева, что <на исторических картах нет озера Севан, есть озеро Гёйча>, Ален Симоня указал: <То есть, когда мы говорим о возвращении жителей Карабаха в свои дома, мы говорим о танках? Это нормально, что жители Карабаха должны вернуться?>.

Напомним, что 1 октября 2024 года Ален Симонян, комментируя заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о необходимости возвращения азербайджанцев в так называемый <Западный Азербайджан>, посоветовал Баку не слишком увлекаться поисками исторической родины. <Те круги Азербайджана, которые находятся в поисках исторической родины, не должны слишком увлекаться этим, поскольку может оказаться, что им надо переехать жить на Алтай>, - заявил он. По словам Симоняна, в проекте мирного договора никакого пункта о <возвращении> нет.