АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил о снижении азербайджанской риторики после вашингтонских договоренностей от 8 августа, которая также ощущается на границе.

"После 8 августа риторика Азербайджана резко изменилась и снизилась, что проявляется также на границе, о чем я могу заявить как министр обороны Армении", - сказал Папикян журналистами, касаясь сегодняшних заявлений азербайджанского президента Ильхама Алиева об "исторической принадлежности армянских территорий Азербайджану".

На уточнение, насколько логично в условиях азербайджанских территориальных притязаний сокращать бюджет армии, Папикян отметил, что ничего сверхъестественного в сокращении бюджета нет, и оно протекает в рамках реформ, проводимых в армянских ВС.

Он также коснулся смены обмундирования армянских ВС и сообщил, что в ближайшее время партия полевой формы американского производства будет доставлена в Армению для тестирования, и если всё пройдет успешно, армия будет переодета в новую форму. При этом Папикян отказался отвечать на вопрос о договоренностях с американской стороной по военно-техническому сотрудничеству, в рамках последнего визита в США, лишь указав на позитивную динамику в армяно-американском сотрудничестве в сфере обороны.