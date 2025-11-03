Понедельник, 3 Ноября 2025 16:33

АрмИнфо. 3 ноября председатель Национального Собрания РА Ален Симонян встретился с представителями законодательного органа Аргентины.

Как передает пресс-служба НС, в ходе беседы были обсуждены вопросы, касающиеся как двусторонней повестки дня, так и активизации межпарламентского сотрудничества. Стороны также затронули подписанное в Вашингтоне мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном и региональные события.

Состоялся обмен мнениями по вопросу военнопленных и незаконно удерживаемых лиц в Азербайджане. Особое внимание было уделено вопросу пропавших без вести лиц.