Понедельник, 3 Ноября 2025 16:14

АрмИнфо. Армянский Патриарх Иерусалима, архиепископ Нурхан Манукян выразил свою поддержку Первопрестольному Святому Эчмиадзину и Католикосу всех армян Гарегину II.

"С глубокой болью и беспокойством следим за крайне тревожными и болезненными событиями, произошедшими в последние месяцы вокруг глав епархий, высокопоставленных священнослужителей Армянской Апостольской Святой Церкви. Действия, совершаемые дискредитированным духовенством при открытом покровительстве государственных органов, не только незаконны и противоречат церковным установлениям, но и подрывают авторитет Армянской Апостольской Святой Церкви, оскорбляют духовные чувства армянского народа и ставят под угрозу нашу многовековую идентичность и веру. В эти трудные времена, когда наш народ сталкивается с внутренними и внешними испытаниями, Армянская Апостольская Церковь остается нашей духовной опорой и моральным щитом, объединяя наш народ вокруг веры и надежды. Поэтому любое посягательство на Церковь является посягательством на нашу историческую память и духовные ценности. Вмешательство государственных деятелей во внутреннюю жизнь Церкви недопустимо, особенно поддержка беззаконных лиц, пытающихся захватить монастырь Святого Иоанна и нарушить законные обряды, совершая незаконные обряды. Мы решительно осуждаем эти незаконные и бесчестные действия и призываем государственные власти пресечь любые проявления вмешательства во внутренние дела Апостольской Церкви, восстановить справедливость и законность, а также обеспечить безопасную и мирную деятельность рукоположенных священнослужителей Церкви. Мы выражаем искреннюю поддержку Его Святейшеству Гарегину II, Католикосу всех армян, и духовенству, которые продолжают свою пастырскую миссию с бескорыстием и непоколебимой верой, не поддаваясь политическому и административному давлению. Их вера, терпение и бескорыстное служение и сегодня являются живым свидетельством бессмертного духа нашего народа. Мы молимся о том, чтобы Господь укрепил армян. Да дарует наша Святая Апостольская Церковь Патриарху Всех Армян доброго здравия и долгих лет жизни, да просветит наши власти на пути справедливости и истины и сохранит наш народ в вере, мире и единстве", - говорится в заявлении.