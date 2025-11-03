Понедельник, 3 Ноября 2025 15:30

АрмИнфо. Победа оппозиционных сил на выборах в органы местного самоуправления (ОМС) в укрупненной общине Вагаршапат Армавирской области приведет к общенациональному освобождению от правящего в стране режима. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил основатель партии "Наследие" Раффи Ованнисян.

В этом ключе он подчеркнул, что их партия пойдет на выборы с обещанием вернуть общине главенство основных столпов - веры, родины, совести, закона и права. Кроме того, по его словам, их главная цель - лишить правящую партию "Гражданский договор" возможности захватить власть в Вагаршапате. Ованнисян обратил внимание, что сегодня им приходится работать в условиях сфальсифицированных выборов, что должно быть зафиксировано всеми участниками этого процесса.

"Правящая сила оскверняет сегодня монастырь Ованаванк, и по тому же сценарию она нарушает право граждан на свободные выборы. Мы же стремимся восстановить главенство права в Армении. Именно это право избиратели должны реализовать 16 ноября, на выборах в Вагаршапате. Этот день станет шагом к смене власти в Вагаршапате, а затем к общенациональному освобождению от действующего режима", - подчеркнул Ованнисян.

В свою очередь кандидат от партии "Наследие" в мэры Вагаршапата Аркадий Пайтян подчеркнул, что реализовав эту цель, они смогут освободить общину от внутреннего врага - "Гражданского договора". Кроме того, он отметил, что они стремятся добиться возвращения власти населению общины. "И хотя мы идем по пути абсолютной победы, в случае необходимости мы готовы объединиться с другими оппозиционными силами, чтобы не допустить прихода власти "Гражданского договора", - подчеркнул Пайтян.

Касаясь предвыборной программы партии, он отметил, что они будут в первую очередь стремиться к социально-экономическому развитию общины, которое, в свою очередь, будут способствовать решению основных проблем, существующих в Вагаршапате. "Мы также намерены укреплять связи между жителями города и деревень, привлекать к процессу развития общины соотечественников, проживающих заграницей. Мы обещаем жителям общины, что руководство будет осуществляться прозрачно, и не единолично, а исключительно руку об руку с населением", - резюмировал Пайтян.

Напомним, что выборы в Совет старейшин укрупненной общины Вагаршапат состоятся 16 ноября 2025 года. По данным ЦИК Армении в выборах примут участие 7 политических сил.