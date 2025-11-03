Понедельник, 3 Ноября 2025 15:22

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе рабочего визита в Брюссель встретился с дипломатическим советником председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен Саймоном Мордью.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, Григорян представил собеседнику видение Армении относительно шагов, предпринимаемых в направлении институционализации мира, а также важность программы "Путь Трампа к международному миру и процветанию", являющейся частью проекта "Перекрёстки мира", в контексте разблокирования региональных каналов и предоставления широких экономических возможностей. В связи с вышеизложенным были обсуждены возможные пути двустороннего сотрудничества.